Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф

Захватчики не могут уйти из армии из-за закона о мобилизации

Российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.

Об этом свидетельствует разговор между оккупантами, который перехватило ГУР.

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Военнослужащие из россии обсуждают острое желание увольнения из рядов вс рф, но в связи с принятием закона "О проведении мобилизации в рф" до завершения периода мобилизации увольнения запрещено. Кроме того, обсуждают массовое нежелание гражданского населения быть привлеченным к прохождению военной службы в россии.

"лапина назначили начальником штаба сухопутных войск";

"вот это поругали, н***й. Да, теперь будет рассказывать, как он пр***ал харьков, б***ь, да, н***й?";

"кашники там досрочно, б***ь, капитанами стали, н***й, б***ь, без, б***ь, экзаменов в академии берут";

"я **й знает, чё нужно, б***ь, сказать людям, чтоб, н***й, они пошли в этот, б***ь, ну до******зм, н***й";

"у меня родственник говорит 22 или 24, он говорил, тыщи, ***ть, контрактник, да б***ь их в такси заработать в три раза больше можно";

"один, б***ь, может быть геройское что-то натворил, н***й, **ти, б***ь, а 9, н***й, б***ь, потому что он там, где-то, н***й, был".

Напомним, российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.

Кроме того, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.

Также мы писали, что российские захватчики обстреливают друг друга. В новом перехваченном разговоре оккупант рассказывает отцу, как их подразделение случайно подорвало танк "вагнеровцев".