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Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР

15 февраля 2023 18:33
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф
Захватчики не могут уйти из армии из-за закона о мобилизации
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.

Об этом свидетельствует разговор между оккупантами, который перехватило ГУР.

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Военнослужащие из россии обсуждают острое желание увольнения из рядов вс рф, но в связи с принятием закона "О проведении мобилизации в рф" до завершения периода мобилизации увольнения запрещено. Кроме того, обсуждают массовое нежелание гражданского населения быть привлеченным к прохождению военной службы в россии.

  • "лапина назначили начальником штаба сухопутных войск";
  • "вот это поругали, н***й. Да, теперь будет рассказывать, как он пр***ал харьков, б***ь, да, н***й?";
  • "кашники там досрочно, б***ь, капитанами стали, н***й, б***ь, без, б***ь, экзаменов в академии берут";
  • "я **й знает, чё нужно, б***ь, сказать людям, чтоб, н***й, они пошли в этот, б***ь, ну до******зм, н***й";
  • "у меня родственник говорит 22 или 24, он говорил, тыщи, ***ть, контрактник, да б***ь их в такси заработать в три раза больше можно";
  • "один, б***ь, может быть геройское что-то натворил, н***й, **ти, б***ь, а 9, н***й, б***ь, потому что он там, где-то, н***й, был".

Напомним, российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.

Кроме того, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.

Также мы писали, что российские захватчики обстреливают друг друга. В новом перехваченном разговоре оккупант рассказывает отцу, как их подразделение случайно подорвало танк "вагнеровцев".

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