Оккупанты обсуждают острое желание увольнения из рядов ВС рф: перехват ГУР
Российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона "О проведении мобилизации в рф" это невозможно.
Об этом свидетельствует разговор между оккупантами, который перехватило ГУР.
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Военнослужащие из россии обсуждают острое желание увольнения из рядов вс рф, но в связи с принятием закона "О проведении мобилизации в рф" до завершения периода мобилизации увольнения запрещено. Кроме того, обсуждают массовое нежелание гражданского населения быть привлеченным к прохождению военной службы в россии.
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Напомним, российских оккупантов бросают на войну в Украину даже без еды и воды. Захватчики начали угрожать командирами, что покинут фронт.
Кроме того, в рядах оккупационных войск фиксируют нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.
Также мы писали, что российские захватчики обстреливают друг друга. В новом перехваченном разговоре оккупант рассказывает отцу, как их подразделение случайно подорвало танк "вагнеровцев".