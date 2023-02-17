Военные базы России в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ, - Нуланд

Оккупационные власти рф прибегли к нарушениям прав человека сразу после захвата полуострова

Соединенные Штаты Америки считают Крым территорией Украины. Они не против ударов ВСУ по военным объектам на полуострове.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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"Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем Крым — это Украина", — подчеркнула Нуланд.

Заместитель госсекретаря США отметила, что оккупационные власти рф прибегли к нарушениям прав человека сразу после захвата полуострова. По ее словам, россия превратила Крым в большую военную базу. Ее использовали для полномасштабного вторжения в Украину.

Нуланд сказала, что военные базы рф в Крыму можно считать легитимными целями для ВСУ.

Напомним, Соединенные Штаты не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину к вероятному весеннему наступлению Сил обороны. Проблема в том, что нужно больше времени, чтобы украинские военные могли пройти обучение по эксплуатации этих танков.

Также мы писали, что США и G7 готовятся обнародовать большой пакет санкций против рф. Это произойдет близко к годовщине вторжения рф в Украину, 24 февраля.