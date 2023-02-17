Военные базы России в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ, - Нуланд

Военные базы рф в Крыму следует считать легитимными целями для ВСУ, — Нуланд
Соединенные Штаты Америки считают Крым территорией Украины. Они не против ударов ВСУ по военным объектам на полуострове.
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
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"Я не буду оценивать заранее, где украинцы решат воевать или какое решение примут в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективах, но мы признаем Крым — это Украина", — подчеркнула Нуланд.
Заместитель госсекретаря США отметила, что оккупационные власти рф прибегли к нарушениям прав человека сразу после захвата полуострова. По ее словам, россия превратила Крым в большую военную базу. Ее использовали для полномасштабного вторжения в Украину.
Нуланд сказала, что военные базы рф в Крыму можно считать легитимными целями для ВСУ.
Напомним, Соединенные Штаты не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину к вероятному весеннему наступлению Сил обороны. Проблема в том, что нужно больше времени, чтобы украинские военные могли пройти обучение по эксплуатации этих танков.
Также мы писали, что США и G7 готовятся обнародовать большой пакет санкций против рф. Это произойдет близко к годовщине вторжения рф в Украину, 24 февраля.