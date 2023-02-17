В Луганской области работников бюджетных учреждений заставляют сдавать кровь для оккупантов
В Луганской области почти все больницы в оккупации обслуживают только солдат рф. Рашисты заставляют бюджетников сдавать кровь.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Оккупационная администрация на ТОТ Луганской области превращает обычные медицинские учреждения в военные госпитали. Они закрыты для гражданских. В местных больницах обслуживают только оккупантов.
Согласно информации местных и Луганской ОВА, работников бюджетных учреждений заставляют сдавать кровь для солдат рф.
Напомним, на временно оккупированных территориях россияне изымают украинские книги и сжигают их в котельных. Книги изымаются из фондов общих и школьных библиотек.
Также мы писали, что россияне и дальше проводят принудительную паспортизацию на оккупированных территориях Украины. В частности, они требуют от сотрудников бюджетной сферы получить документы РФ.
Добавим, россияне создали на левобережье Херсонской области свою незаконную "гражданскую администрацию ", но желающих работать в ней нет. Коллаборанты имитируют полноценную деятельность.