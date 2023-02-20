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Джо Байден заявил, что путин "ошибался" по поводу войны в Украине

20 февраля 2023 18:31
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Джо Байден заявил, что путин "ошибался" по поводу войны в Украине
Джо Байден и Владимир Зеленский
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся за несколько дней до первой годовщины вторжения россии. Он заявил, что путин "глубоко ошибался", думая, что рф может пережить Украину и ее западных союзников.

Об этом сообщает BBC News.

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Во время визита Байден подчеркнул, что США будут поддерживать Украину в ее борьбе с оккупантами "столько, сколько потребуется".

"Мы вполне уверены, что вы и дальше будете побеждать", — сказал Байден.

Согласно заявлению Белого дома, присутствие президента США в Киеве имело целью подтвердить "непреклонную преданность Америки демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

После визита Байдена, Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности стоимостью 460 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для ракетной системы Himars и ракеты Javelin.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан рассказал, что Америка сообщила рф о поездке Байдена за несколько часов до отъезда. Он не сказал, как кремль отреагировал на это.

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что визит президента США был не только стратегическим, но и историческим.

Напомним, во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слаба и Запад разделен.

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