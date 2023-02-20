Джо Байден заявил, что путин "ошибался" по поводу войны в Украине
Необъявленный визит президента США Джо Байдена в Киев состоялся за несколько дней до первой годовщины вторжения россии. Он заявил, что путин "глубоко ошибался", думая, что рф может пережить Украину и ее западных союзников.
Об этом сообщает BBC News.
-
Звезда сериала "Сексуальное образование" от Netflix не вернется в шоу в пятом сезоне
-
По призыву души и по Божьему благословению: Андрей Цимко — путь от иконописца к военному
-
Сергей Ребров в сборной Украины: о чем тренер договорился с УАФ
-
"Старик и банда наркоманов": Медведева порвало из-за визита Байдена в Украину
-
Анна Тринчер подписала брачный договор с мужем, блогером Волошиным: кто настоял
-
Резников рассказал, когда может состояться следующий "Рамштайн"
-
В Киевской области 21 февраля не будут выключать свет — ДТЭК
-
В Украине повестки будут выдавать под видеозапись, — Гуменюк
-
Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории
-
Изнасиловали 13-летнюю девушку и сняли ее на видео: в Одессе суд вынес приговор педофилу
Подробности
Во время визита Байден подчеркнул, что США будут поддерживать Украину в ее борьбе с оккупантами "столько, сколько потребуется".
"Мы вполне уверены, что вы и дальше будете побеждать", — сказал Байден.
Согласно заявлению Белого дома, присутствие президента США в Киеве имело целью подтвердить "непреклонную преданность Америки демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".
После визита Байдена, Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности стоимостью 460 миллионов долларов. Он включает в себя боеприпасы для ракетной системы Himars и ракеты Javelin.
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан рассказал, что Америка сообщила рф о поездке Байдена за несколько часов до отъезда. Он не сказал, как кремль отреагировал на это.
Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что визит президента США был не только стратегическим, но и историческим.
Напомним, во время своего визита в Киев президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против россии из-за ее агрессии. Байден подтвердил свою поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины и осудил вторжение рф на ее территорию почти год назад, заявив, что владимир путин ужасно просчитался, думая, что Украина слаба и Запад разделен.