Пригожин снова вербует зэков в российских колониях: видео
В Сети появилось видео, на котором владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз вербует зэков в колониях рф. Он неожиданно заявил, что кремль виновен в "сдаче" Херсона.
Об этом сообщает Freedom.
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На видео попал ответ Пригожина на вопрос одного из заключенных о перспективах россии в войне.
"Перспективы "СВО"? Не лучшие. Про**бано столько, что исправлять очень сложно... Все, что было задумано, было задумано х**во. Решили что укр*пы испугаются, а укр*пы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь: "Почему не сдаешься?", а он отвечает: "А ты чего не сдаешься?", — сказал Пригожин.
Глава ЧВК "Вагнер" рассказал заключенным, что предпочтение будут отдавать тем, кто отсидел в тюрьме 15 лет.
"Желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж" , — добавил Пригожин.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику 18+
Напомним, пропагандисты рф пытаются продемонстрировать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне в Украине. Они создают плохие материалы и публикуют в сеть.