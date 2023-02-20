Пригожин снова вербует зэков в российских колониях: видео

Евгений Пригожин

В Сети появилось видео, на котором владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз вербует зэков в колониях рф. Он неожиданно заявил, что кремль виновен в "сдаче" Херсона.

Об этом сообщает Freedom.

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На видео попал ответ Пригожина на вопрос одного из заключенных о перспективах россии в войне.

"Перспективы "СВО"? Не лучшие. Про**бано столько, что исправлять очень сложно... Все, что было задумано, было задумано х**во. Решили что укр*пы испугаются, а укр*пы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь: "Почему не сдаешься?", а он отвечает: "А ты чего не сдаешься?", — сказал Пригожин.

Глава ЧВК "Вагнер" рассказал заключенным, что предпочтение будут отдавать тем, кто отсидел в тюрьме 15 лет.

"Желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж" , — добавил Пригожин.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику 18+

Напомним, пропагандисты рф пытаются продемонстрировать массовое присутствие "вагнеровцев" на войне в Украине. Они создают плохие материалы и публикуют в сеть.