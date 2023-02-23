Россияне оказывают давление: оккупанты не могут заставить часть персонала ЗАЭС работать на них
Российские оккупационные войска, которые
находятся на ЗАЭС, не могут заставить большинство персонала Запорожской атомной электростанции согласиться на сотрудничество. Украинские атомщики отказываются работать с врагом.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Российские оккупанты на ЗАЭС
Отмечается, что оккупанты требуют от работников станции заключать контракт с "Росатомом", но большинство отказывается работать на врага. Изгнать этих людей россияне не могут, ведь у них нет свободных специалистов в этой области.
"Враг до сих пор не взял станцию под свой контроль. Не помогает даже похищение работников и другие репрессии. Следовательно, оккупанты продлили конечный срок заключения договоров до 1 апреля в надежде исправить ситуацию", — говорится в сообщении.
Известно, что во временно оккупированном Энергодаре участились случаи похищений работников Запорожской атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от росатома.
Большое количество работников отказалось работать на станции после оккупации и сейчас на станции образовался дефицит работников, потому что ядерщиков не так много на рынке труда. Следовательно, враг хочет "убедить" украинских энергетиков работать на россиян. Родственникам похищенных работников не сообщат, где их содержат.
Напомним, минобороны россии обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории, чтобы обвинить москву в преддверии сессии Генассамблеи ООН. Враждебная пропаганда время от времени повторяет нарратив о "грязной бомбе".