Россияне обстреляли Сумщину: повреждены жилые дома, есть раненые
Сегодня, 26 февраля, российские оккупационные войска обстреляли четыре территориальных общины Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 76 прилетов из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
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Россияне обстреляли Сумщину
Отмечается, что атаки россиян подверглись четыре общины: Белопольское, Глуховское, Новослободское, Хотиньское.
"В результате минометного обстрела села Горки Новослободской общины повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач", — говорится в сообщении.
Кроме этого, артиллерийским обстрелом села Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, уничтожен частный магазин.
"Ранения получило один человек", — сообщают в ОВА.
Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что в результате боевых действий в Харькове разрушены более 5 тысяч домов. Власти предоставляют общежития гражданам, оставшимся без жилья.
Также, вечером, 26 февраля, россияне покрыли артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины в Херсонской области. Российский снаряд попал во двор местных жителей.