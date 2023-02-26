Россияне обстреляли Сумщину: повреждены жилые дома, есть раненые

В результате атаки повреждены жилые дома

Сегодня, 26 февраля, российские оккупационные войска обстреляли четыре территориальных общины Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 76 прилетов из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Россияне обстреляли Сумщину

Отмечается, что атаки россиян подверглись четыре общины: Белопольское, Глуховское, Новослободское, Хотиньское.

"В результате минометного обстрела села Горки Новослободской общины повреждены пять жилых домов, пункт здоровья и линии электропередач", — говорится в сообщении.

Кроме этого, артиллерийским обстрелом села Строительное Глуховской общины повреждены шесть домов, уничтожен частный магазин.

"Ранения получило один человек", — сообщают в ОВА.

Напомним, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщал, что в результате боевых действий в Харькове разрушены более 5 тысяч домов. Власти предоставляют общежития гражданам, оставшимся без жилья.

Также, вечером, 26 февраля, россияне покрыли артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины в Херсонской области. Российский снаряд попал во двор местных жителей.