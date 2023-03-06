Потери под Бахмутом не позволят россиянам начать еще одно большое наступление, — ISW
После битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.
Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий русско-украинской войны Институт изучения войны (ISW).
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Кульминация наступления
Эксперты ISW предполагают, что независимо от захвата Бахмута, российское наступление на этом участке фронта достигнет кульминации.
После этого оккупационным войскам будет трудно продолжить масштабное наступление из-за нехватки мощности.
У россиян нет возможности для дальнейшего укрепления своей группировки в районе Бахмута без оттягивания сил из других участков фронта. Неиспользованные резервы, возможно, за исключением 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, у россиян закончились.
В ближайшие месяцы россияне не будут наступать
Аналитики Института изучения войны отметили, что российские войска в битве за Бахмут понесли настолько большие потери, что это не позволит им в ближайшие месяцы начать новое мощное наступление.
Кремль должен начать новую волну мобилизации, чтобы компенсировать потери, которые оккупанты понесли на этом участке фронта с мая 2022 года.
Направления для атак после Бахмута
ISW предусматривает в случае захвата Бахмута продвижение российских войск в одном из двух направлений — на Константиновку и Славянск.
Но в обоих этих направлениях мощные украинские укрепления снова станут причиной больших потерь российской армии.
Поэтому наступление на любой из двух городов Донецкой области российская армия в нынешней ситуации не может себе позволить, уверены в Институте изучения войны.
Напомним, что под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.
Добавим, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.
Фото: Twitter "Цензор.нет"