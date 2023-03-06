Потери под Бахмутом не позволят россиянам начать еще одно большое наступление, — ISW

· Россияне не смогут наступать без новой волны мобилизации

После битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий русско-украинской войны Институт изучения войны (ISW).

Кульминация наступления

Эксперты ISW предполагают, что независимо от захвата Бахмута, российское наступление на этом участке фронта достигнет кульминации.

После этого оккупационным войскам будет трудно продолжить масштабное наступление из-за нехватки мощности.

У россиян нет возможности для дальнейшего укрепления своей группировки в районе Бахмута без оттягивания сил из других участков фронта. Неиспользованные резервы, возможно, за исключением 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, у россиян закончились.

В ближайшие месяцы россияне не будут наступать

Аналитики Института изучения войны отметили, что российские войска в битве за Бахмут понесли настолько большие потери, что это не позволит им в ближайшие месяцы начать новое мощное наступление.

Кремль должен начать новую волну мобилизации, чтобы компенсировать потери, которые оккупанты понесли на этом участке фронта с мая 2022 года.

Направления для атак после Бахмута

ISW предусматривает в случае захвата Бахмута продвижение российских войск в одном из двух направлений — на Константиновку и Славянск.

Но в обоих этих направлениях мощные украинские укрепления снова станут причиной больших потерь российской армии.

Поэтому наступление на любой из двух городов Донецкой области российская армия в нынешней ситуации не может себе позволить, уверены в Институте изучения войны.

Напомним, что под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Добавим, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

Фото: Twitter "Цензор.нет"