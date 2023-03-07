У россиян не хватает коллаборантов на оккупированных территориях: что они придумали
Россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории россии.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
-
Весна врывается с высокой температурой и дождями: народный синоптик рассказала про погоду на завтра
-
В УАФ решили судьбу украинских футболистов, которые остались играть в россии
-
Погибший герой с позывным "Да Винчи": что известно об украинском защитнике
-
Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю
-
В Канаде родились самые недоношенные в мире близнецы
-
Весеннее обновление: Apple представила iPhone в желтом цвете
-
Как государство будет компенсировать украинцам утраченное из-за войны жилье
-
Топовые пародии Юрия Великого из "Квартала 95" за год полномасштабной войны
-
Мобилизация студентов в Украине: когда отсрочка не действует
-
Праздник 8 марта: где и как отмечают Международный женский день
Нехватка коллаборантов для фейковой власти
Как сообщают в центре, на временно оккупированных территориях Донбасса не хватает коллаборантов, которые готовы идти работать в карательные структуры россиян. В частности, речь идет о так называемой полиции, прокуратуре и других структурах, которые должны "помочь наладить административно-полицейский режим".
"После обострения гуманитарного кризиса и массовой мобилизации мужчин с ВТО, местное население окончательно перестало верить пропаганде оккупантов о "русском мире". Следовательно города на оккупированных территориях выходят из-под контроля россиян. Для стабилизации ситуации правительство РФ приняло решение командировать работников их МВД, а также ФСБ и прокуратур. Для них уже готовят жилищный фонд, фактически отжимая квартиры у местных для расселения своих работников", — говорится в сообщении.
Отмечается, что командировки будут проходить на ротационной основе, а работники будут получать премии и даже статус участников так называемой "СВО".
"Такие решения приняты для того, чтобы хоть как-то привлечь кадровых работников в командировки на ВТО Украины. Эта ситуация становится очередным доказательством общей фиктивности поддержки россиян на ВТО", — подчеркнули в центре.
Напомним, недавно сообщалось, что кафиры имеют кадровый дефицит на временно захваченной ЗАЭС. Они пытаются его преодолеть разными способами.
Также россияне пытаются привлечь граждан других стран к заключению контрактов по минобороны россии. У кафиров есть необходимость закрыть проблемные места "кадрового голода" иностранцами.