Эта ситуация становится очередным доказательством всеобщей фиктивности поддержки россиян на временно оккупированных территориях

Россияне не могут набрать достаточное количество желающих на временно оккупированных территориях, чтобы наполнить фейковые органы оккупационной администрации. Оккупанты приняли решение отправлять работников ФСБ, полиции, МВД и прокуратуры с территории россии.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Нехватка коллаборантов для фейковой власти

Как сообщают в центре, на временно оккупированных территориях Донбасса не хватает коллаборантов, которые готовы идти работать в карательные структуры россиян. В частности, речь идет о так называемой полиции, прокуратуре и других структурах, которые должны "помочь наладить административно-полицейский режим".

"После обострения гуманитарного кризиса и массовой мобилизации мужчин с ВТО, местное население окончательно перестало верить пропаганде оккупантов о "русском мире". Следовательно города на оккупированных территориях выходят из-под контроля россиян. Для стабилизации ситуации правительство РФ приняло решение командировать работников их МВД, а также ФСБ и прокуратур. Для них уже готовят жилищный фонд, фактически отжимая квартиры у местных для расселения своих работников", — говорится в сообщении.

Отмечается, что командировки будут проходить на ротационной основе, а работники будут получать премии и даже статус участников так называемой "СВО".

"Такие решения приняты для того, чтобы хоть как-то привлечь кадровых работников в командировки на ВТО Украины. Эта ситуация становится очередным доказательством общей фиктивности поддержки россиян на ВТО", — подчеркнули в центре.

Напомним, недавно сообщалось, что кафиры имеют кадровый дефицит на временно захваченной ЗАЭС. Они пытаются его преодолеть разными способами.

Также россияне пытаются привлечь граждан других стран к заключению контрактов по минобороны россии. У кафиров есть необходимость закрыть проблемные места "кадрового голода" иностранцами.