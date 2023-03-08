Германия и Португалия передадут танки Leopard для Украины до конца марта

Танк Leopard

Боевые танки Leopard от Германии и Португалии будут доставлены в Украину до конца марта. Они прибудут в страну с подготовленными экипажами и отправятся на фронт.

Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус, передает Spiegel.

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"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", — сказал Писториус.

Напомним, Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard2. Это произойдет уже в течение этой недели.

Также мы писали, что германский вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Он может быть построен примерно за 200 миллионов евро.

Добавим, президент США Джо Байден одобрил отправку танков Abrams в Украину. Байден сначала не планировал отправлять танки Abrams в Украину, поскольку считал, что они не окажутся полезными на поле боя в конфликте на востоке Украины.