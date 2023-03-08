Германия и Португалия передадут танки Leopard для Украины до конца марта
Боевые танки Leopard от Германии и Португалии будут доставлены в Украину до конца марта. Они прибудут в страну с подготовленными экипажами и отправятся на фронт.
Об этом сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус, передает Spiegel.
-
В ЕС договорились срочно доставить в Украину боеприпасы на €1 млрд
-
В Одессе очень нужны доноры крови
-
Зеленский встретился с генсеком ООН: детали
-
Номинанты на премию "Оскар-2023" глазами знаменитого художника
-
В Германии заявили, что взрывы на газопроводах рф могут быть провокацией под флагом Украины
-
В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Пироговская
-
ChatGPT против комиков: может ли нейросеть написать смешную шутку
-
В Харькове начали демонтаж корпуса университета, разрушенного россиянами
-
В Киевской области могут раздаваться громкие взрывы: причины
-
Подоляк назвал самые важные приоритеты для Украины этой весной
Подробности
"Я могу сказать вам, что я только что узнал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и три португальских танка могут прибыть в Украину в этом месяце", — сказал Писториус.
Напомним, Польша передаст Украине еще 10 танков Leopard2. Это произойдет уже в течение этой недели.
Также мы писали, что германский вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине. Он может быть построен примерно за 200 миллионов евро.
Добавим, президент США Джо Байден одобрил отправку танков Abrams в Украину. Байден сначала не планировал отправлять танки Abrams в Украину, поскольку считал, что они не окажутся полезными на поле боя в конфликте на востоке Украины.