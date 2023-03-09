В Запорожье слышны взрывы: что известно
Вечером 9 марта в Запорожье раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают в местном Telegram-канале "Риа Мелитополь".
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Что известно
Обновлено 20:16. Известно, что в Запорожье раздалась серия взрывов. Город под обстрелами С300. Сообщают о запусках со стороны Михайловки и Молочанска. Есть перебои со светом.
"В Запорожье взрыв. Находитесь в укрытии! Вспомните правило двух стен", — говорится в сообщении.
Также сообщат, что по Запорожью "бьют" из Токмакского района. Там же отмечали перемещение установок С300.
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Напомним, в результате массированной атаки 9 марта, российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.