В Запорожье слышны взрывы: что известно

В Запорожье раздаются взрывы

Вечером 9 марта в Запорожье раздался взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в местном Telegram-канале "Риа Мелитополь".

Что известно

Обновлено 20:16. Известно, что в Запорожье раздалась серия взрывов. Город под обстрелами С300. Сообщают о запусках со стороны Михайловки и Молочанска. Есть перебои со светом.

"В Запорожье взрыв. Находитесь в укрытии! Вспомните правило двух стен", — говорится в сообщении.

Также сообщат, что по Запорожью "бьют" из Токмакского района. Там же отмечали перемещение установок С300.

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Напомним, в результате массированной атаки 9 марта, российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.