Игнат рассказал о возможностях ЗРК Patriot, которые Украина получает от международных партнеров

ЗРК Patriot

Зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые Украина получает от международных партнеров, способны сбивать не только баллистические ракеты. Они могут приземлять российские самолеты, что наносят ракетно-бомбовые удары с временно оккупированных территорий.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Комплекс хорош не только в плане сбивания баллистических ракет, это комплекс дальнего радиуса действия. У нас, к сожалению, нет таких дальнобойных зенитных систем, потому что у нас основной комплекс — это Бук-М1 с дальностью до 40 километров, С-300 — с дальностью 70 километров, поэтому дальность действия в 150 километров, которые имеют комплексы и Patriot, и SAMP/T, поможет в первую очередь сбивать не только баллистические ракеты, но и противостоять российской авиации на больших расстояниях", — сообщил Игнат.

По его словам, сегодня оккупанты применяют авиацию в прифронтовой зоне севера и юга, чтобы наносить удары и ракетами, и планирующими управляемыми авиационными бомбами.

"Они подлетают на дистанцию 30-40, 50-60 километров к нашим границам и могут сбрасывать эти бомбы. Что такое авиационные бомбы большого тоннажа, мы знаем, насколько разрушительную силу они несут. И наличие дальнобойных зенитных систем, а также авиации, способной наносить удар более чем на 150 километров, отгонит российскую авиацию от наших границ. Понятно, что хотелось бы видеть не только сбитые рашистские крылатые ракеты, но и их самолеты, которые часто появляются на линии боевого соприкосновения", — подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что речь идет о сбитии российских самолетов на временно оккупированных территориях Украины, откуда оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары. ЗРК Patriot будут размещены таким образом, чтобы они смогли защищать критическую инфраструктуру и украинских военных.

Напомним, системы противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину. Они были переданы в Украину через Польшу.

Также мы писали, что спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что наибольшее количество российских ЗРК сосредоточено вдоль линии фронта на востоке. К тому же он считает, что оккупанты имеют защиту на аэродромах.