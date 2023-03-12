Захватчики жалуются, что их отказываются лечить и отправляют на фронт

Захватчики уже не в первый раз жалуются на военное руководство

Российские военные начали жаловаться не только на отсутствие оружия, но и отказ в лечении. Оккупант рассказывает другу, что испытывает проблемы с давлением, однако командование отказывается ему помочь.

Перехваченный разговор опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Военнослужащий армии россии жалуется в телефонном разговоре на свое состояние здоровья и неудовлетворительное лечение, которое командование квалифицирует за нежелание солдата выполнять свои служебные обязанности. Захватчик говорит, что все-таки возьмет справку и поедет лечиться по месту жительства.

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"Я же Вите сказал, что я завтра принципиально еду в больницу беру справку, нах*й, и ложусь по месту жительства", — говорит захватчик.

Оккупант рассказывает, что за такие заявления ему угрожают, мол, командование говорит, что снимет с него все денежное довольствие.

"Пусть попробуют бл*ть, возьму все бумаги и поеду бли*ть с этим в прокуратуру, пусть снимают", — заявил солдат.

Напомним, ранее в ГУР опубликовали перехват между российскими военнослужащими, рассказывающими друг другу о пьянстве среди захватчиков.