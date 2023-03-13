​​​СБУ поймала в Днепропетровской области информатора окупантов: какую информацию передавал агент

Предатель фотографировал места дислокации украинской армии

В Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Предатель в Днепропетровской области

Украинские правоохранители обнаружили в Синельниковском районе Днепропетровской области российского агента.

Предатель собирал информацию об украинских войсках в регионе и передавал ее оккупантам.

Детали сотрудничества

Известно, что в сентябре 2022 года российский агент собирал данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на территории Синельниковского района.

Также он фотографировал места дислокации украинских военнослужащих и украинской военной техники.

Предатель сбрасывал фотографии через Viber, а деньги от россиян получал на банковскую карту.

Подозрение и арест

Предателю Украины объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Суд избрал задержанному коллаборанту меру пресечения в виде под стражей.

Напомним, что несколько дней назад предатель, ставший российским наводчиком ради машины, получил 13 лет тюрьмы.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура