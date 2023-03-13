СБУ поймала в Днепропетровской области информатора окупантов: какую информацию передавал агент
В Днепропетровской области правоохранители поймали одного из жителей Синельниковского района на сотрудничестве с оккупантами. Предатель передавал россиянам информацию об украинских войсках в регионе.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Предатель в Днепропетровской области
Украинские правоохранители обнаружили в Синельниковском районе Днепропетровской области российского агента.
Предатель собирал информацию об украинских войсках в регионе и передавал ее оккупантам.
Детали сотрудничества
Известно, что в сентябре 2022 года российский агент собирал данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на территории Синельниковского района.
Также он фотографировал места дислокации украинских военнослужащих и украинской военной техники.
Предатель сбрасывал фотографии через Viber, а деньги от россиян получал на банковскую карту.
Подозрение и арест
Предателю Украины объявили подозрение в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
Суд избрал задержанному коллаборанту меру пресечения в виде под стражей.
Напомним, что несколько дней назад предатель, ставший российским наводчиком ради машины, получил 13 лет тюрьмы.
Фото: Днепропетровская областная прокуратура