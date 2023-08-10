Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БПЛА

Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: google.com

Раздаются взрывы ночью, 10 августа, в Киевской области. По официальной информации, работает ПВО.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

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Обновлено 01:55. В Киевской ОВ сообщили, что в регионе зафиксировано движение враждебных БПЛА, также в области работает ПВО.

Источник: t.me/kyivoda

Обновлено 02:00. Воздушная тревога продолжает распространяться по Украине.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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