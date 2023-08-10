Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БПЛА
10 августа 2023 01:54
обновлено: 02:01
Взрывы ночью в городе. Иллюстративное фото: google.com
Раздаются взрывы ночью, 10 августа, в Киевской области. По официальной информации, работает ПВО.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
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Обновлено 01:55. В Киевской ОВ сообщили, что в регионе зафиксировано движение враждебных БПЛА, также в области работает ПВО.
Обновлено 02:00. Воздушная тревога продолжает распространяться по Украине.
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