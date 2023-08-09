Повітряна тривога ввечері 9 серпня: загроза удару ракетами та БпЛА

Повітряна тривога в Україні: ворог може вдарити ракетами та БпЛА
Ввечері, 9 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Через зліт бомбардувальника МіГ-31К попереджають про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога ввечері 9 серпня
Оновлено 23:30. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку через зліт бомбардувальника МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Таким чином в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Оновлено 23:35. Також Повітряні сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА в Сумській та Чернігівській областях.
Оновлено 23:56. "Сумська, Полтавська, Чернігівська області загроза з застосування ворогом ударних БпЛА залишається. Залишайтесь в укриттях!", — повідомляють Повітряні сили.
Нагадаємо, що в середу, 9 червня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. У всіх областях була ракетна небезпека.
Також ми повідомляли, що ввечері, 8 серпня, у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Була є ракетна небезпека.
Додамо, що в середу, 9 серпня, російські війська жорстко обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули люди.