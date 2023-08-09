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Повітряна тривога в Україні: ворог може вдарити ракетами та БпЛА

9 серпня 2023 23:29
оновлено: 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 9 серпня: загроза удару ракетами та БпЛА
Ракети летять в небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 9 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Через зліт бомбардувальника МіГ-31К попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога ввечері 9 серпня

Оновлено 23:30. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку через зліт бомбардувальника МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Таким чином в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:35. Також Повітряні сили повідомляють про загрозу атаки БпЛА в Сумській та Чернігівській областях.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:56. "Сумська, Полтавська, Чернігівська області загроза з застосування ворогом ударних БпЛА залишається. Залишайтесь в укриттях!", — повідомляють Повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що в середу, 9 червня, Україною почала ширитися повітряна тривога. Стало відомо про зліт винищувача МіГ-31К з території РФ. У всіх областях була ракетна небезпека. 

Також ми повідомляли, що ввечері, 8 серпня, у всіх областях України оголошували повітряну тривогу. Була є ракетна небезпека.

Додамо, що в середу, 9 серпня, російські війська жорстко обстріляли Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули люди.

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