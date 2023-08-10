Вибухи в Чернігівській області вночі 10 серпня: ворожий обстріл

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com

У Чернігівській області лунають вибухи вночі, 10 серпня. Перед цим попереджали про загрозу БпЛА в регіоні.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Чернігівській області вночі 10 серпня

Оновлено 01:14. Гримлять вибухи в Чернігівській області.

Оновлено 01:17. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляє про підвищену небезпеку в області.

Джерело: t.me/cherkaskaODA

Оновлено 01:19. У деяких північних областях України досі зберігається повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в низці північних областей України вночі, 10 серпня, є загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Наразі в Київській, Чернігівській, Полтавській та інших областях оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що ввечері, 9 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Через зліт бомбардувальника МіГ-31К попереджають про ракетну небезпеку.