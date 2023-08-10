Вибухи в Чернігівській області вночі 10 серпня: ворожий обстріл

Вибухи в Чернігівській області: ворог обстрілює регіон
У Чернігівській області лунають вибухи вночі, 10 серпня. Перед цим попереджали про загрозу БпЛА в регіоні.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Чернігівській області вночі 10 серпня
Оновлено 01:14. Гримлять вибухи в Чернігівській області.
Оновлено 01:17. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляє про підвищену небезпеку в області.
Оновлено 01:19. У деяких північних областях України досі зберігається повітряна тривога.
Нагадаємо, що в низці північних областей України вночі, 10 серпня, є загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Наразі в Київській, Чернігівській, Полтавській та інших областях оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що ввечері, 9 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Через зліт бомбардувальника МіГ-31К попереджають про ракетну небезпеку.