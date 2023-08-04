РФ снова атаковала больницу в Херсоне, где погиб молодой врач

Последствия атаки на больницу в Херсоне. Фото: Минздрав Украины

Российские войска снова атаковали больницу в Херсоне. Несколько дней назад вражеская ракета убила в этом медицинском учреждении молодого врача.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

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В сообщении говорится, что в этот раз ракета противника попала на внутренний двор больницы. Пострадало здание морга. Также в результате обстрела выбиты окна и двери в приемном отделении.

В Минздраве уточнили, что на момент прилета сотрудники и пациенты находились в укрытии.

"Очередное опровержение пропагандистского нарратива о "случайных" попаданиях по гражданской инфраструктуре", — сообщили в Минздраве.

Последствия обстрела больницы в Херсоне. Фото: Минздрав

Последствия обстрела больницы в Херсоне. Фото: Минздрав

Напомним, что во вторник, 1 августа, около 11:00 российские войска обстреляли больницу в Херсоне. В результате обстрела погиб молодой врач и ранена медсестра.

Известно, что на момент обстрела для врача был первый день работы после завершения интернатуры. Кроме того, атака привела к разрушениям на двух этажах больницы, и теперь идут работы по расчистке завалов.

Официальные представители области заявили, что идет уточнение по поводу числа пострадавших и ущерба. Было подтверждено, что, помимо ущерба больнице, пострадали также автомобили.

По словам руководителя Херсонской областной администрации Александра Прокудина, обстрелы затронули и жилые районы города.