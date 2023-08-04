РФ снова атаковала больницу в Херсоне, где погиб молодой врач
Российские войска снова атаковали больницу в Херсоне. Несколько дней назад вражеская ракета убила в этом медицинском учреждении молодого врача.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Новая атака на больницу в Херсоне
В сообщении говорится, что в этот раз ракета противника попала на внутренний двор больницы. Пострадало здание морга. Также в результате обстрела выбиты окна и двери в приемном отделении.
В Минздраве уточнили, что на момент прилета сотрудники и пациенты находились в укрытии.
"Очередное опровержение пропагандистского нарратива о "случайных" попаданиях по гражданской инфраструктуре", — сообщили в Минздраве.
Напомним, что во вторник, 1 августа, около 11:00 российские войска обстреляли больницу в Херсоне. В результате обстрела погиб молодой врач и ранена медсестра.
Известно, что на момент обстрела для врача был первый день работы после завершения интернатуры. Кроме того, атака привела к разрушениям на двух этажах больницы, и теперь идут работы по расчистке завалов.
Официальные представители области заявили, что идет уточнение по поводу числа пострадавших и ущерба. Было подтверждено, что, помимо ущерба больнице, пострадали также автомобили.
По словам руководителя Херсонской областной администрации Александра Прокудина, обстрелы затронули и жилые районы города.