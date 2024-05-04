Воздушная тревога в Украине вечером 4 мая

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По Украине распространяется воздушная тревога. "Покраснели" южные регионы и часть восточной Украины. В Херсонской области — угроза пусков управляемых авиабомб.

Об этом сообщает телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ .

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По состоянию на 23:10, в соцсетях пишут о пусках КАБов в Бериславском районе Херсонской области.

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