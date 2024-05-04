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Воздушная тревога — угроза пусков управляемых авиабомб на Херсонщине

4 мая 2024 23:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Воздушная тревога в Украине вечером 4 мая
Фото иллюстративное
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

По Украине распространяется воздушная тревога. "Покраснели" южные регионы и часть восточной Украины. В Херсонской области — угроза пусков управляемых авиабомб.

Об этом сообщает телеграмм-канал Воздушных сил ВСУ .

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По состоянию на 23:10, в соцсетях пишут о пусках КАБов в Бериславском районе Херсонской области.

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Новость дополняется.

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воздушная тревога
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авиабомба

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