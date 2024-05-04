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В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза

4 травня 2024 22:03
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Дмитро Богомолов
Журналіст
В Україні оголошено повітряну тривогу — яка загроза
Ракета в небі. Фото: Українська служба інформації
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Повітряну тривогу ввечері, 4 травня, оголосили у деяких областях України. Йдеться про Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Миколаївську, Запорізьку, Київську, Сумську, Донецьку, Чернігівську та Херсонську.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Наразі спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження на Харківщини та Донеччині.

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття"? — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Харкові вночі в суботу, 4 травня, пролунав вибух. У місті й області оголошено повітряну тривогу. 

Українські військові збили ворожий літак в Донецькій області.

 

ЗСУ
ракета
повітряна тривога
ракетний удар

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