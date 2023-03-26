В течение недели на войне в Украине погибли три гражданина Польши, — Дворчик
В течение недели погибли трое поляков, воевавших против российских оккупантов в Украине. Еще один тяжелораненый гражданин Польши отправился в Киев.
Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик.
-
В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)
-
В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик
-
Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске
-
В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов
-
Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут
-
Одесчина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации
-
Украина получила от Франции около 200 тонн энергетического оборудования
-
Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА
-
В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности
-
"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: первое фото
Подробности
"Утром в больнице Днепра умер тяжелораненый польский доброволец. Трагическая неделя — погибли трое наших соотечественников, которые воевали на стороне Украины. Еще один тяжелораненый доброволец отправился в Киев", — рассказал Дворчик.
Рано, в спитале в Днипро, измерил среда ranny🇵🇱ochotnik. Это tragiczny tydzień - łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie🇺🇦. Колейный, средний ранний ochoтник trafił do Kijowa. Stan rannego 🇵🇱 wolontariusza poprawił się na tyle, что wkrótce przez Lwów trafi do kraju.— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 25 марта, 2023
Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.
Также мы писали, что Польша передаст свои самолеты МиГ-29 на нужды Вооруженных сил Украины. Взамен польская армия получит образцы южнокорейской и американской авиации.
Добавим, Польша начинает крупнейшую за последние полвека кампанию по перевооружению своей армии. Это происходит на фоне постоянно растущей угрозы со стороны рф.