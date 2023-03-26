В течение недели на войне в Украине погибли три гражданина Польши, — Дворчик

Михал Дворчик

В течение недели погибли трое поляков, воевавших против российских оккупантов в Украине. Еще один тяжелораненый гражданин Польши отправился в Киев.

Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик.

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"Утром в больнице Днепра умер тяжелораненый польский доброволец. Трагическая неделя — погибли трое наших соотечественников, которые воевали на стороне Украины. Еще один тяжелораненый доброволец отправился в Киев", — рассказал Дворчик.

Рано, в спитале в Днипро, измерил среда ranny🇵🇱ochotnik. Это tragiczny tydzień - łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie🇺🇦. Колейный, средний ранний ochoтник trafił do Kijowa. Stan rannego 🇵🇱 wolontariusza poprawił się na tyle, что wkrótce przez Lwów trafi do kraju. — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 25 марта, 2023

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий намерен убедить партнеров в ЕС в необходимости совместной закупки боеприпасов за пределами Евросоюза, поскольку они срочно нужны Украине, а в Европе их мало.

Также мы писали, что Польша передаст свои самолеты МиГ-29 на нужды Вооруженных сил Украины. Взамен польская армия получит образцы южнокорейской и американской авиации.

Добавим, Польша начинает крупнейшую за последние полвека кампанию по перевооружению своей армии. Это происходит на фоне постоянно растущей угрозы со стороны рф.