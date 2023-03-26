Протягом тижня на війні в Україні загинули троє громадян Польщі, — Дворчик
Протягом тижня загинули троє поляків, які воювали проти російських окупантів в Україні. Ще один тяжкопоранений громадянин Польщі вирушив до Києва.
Про це повідомив міністр канцелярії Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.
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"Зранку у лікарні Дніпра помер тяжкопоранений польський доброволець. Трагічний тиждень — загинуло троє наших співвітчизників, які воювали на боці України. Ще один тяжкопоранений доброволець вирушив до Києва", — розповів Дворчик.
Rano, w szpitalu w Dnipro, zmarł ciężko ranny🇵🇱ochotnik. To tragiczny tydzień - łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie🇺🇦. Kolejny, ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa. Stan rannego 🇵🇱 wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju.— Michał Dworczyk (@michaldworczyk) March 25, 2023
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький має намір переконати партнерів у ЄС у необхідності спільної закупівлі боєприпасів за межами Євросоюзу, оскільки вони терміново потрібні Україні, а в Європі їх замало.
Також ми писали, що Польща передасть свої літаки МіГ-29 на потреби Збройних сил України. Взамін польська армія отримає зразки південнокорейської та американської авіації.
Додамо, Польща розпочинає найбільшу за останні пів століття кампанію з переозброєння своєї армії. Це відбувається на тлі загрози з боку рф, яка постійно зростає.