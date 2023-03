Протягом тижня на війні в Україні загинули троє громадян Польщі, — Дворчик

Rano, w szpitalu w Dnipro, zmarł ciężko ranny🇵🇱ochotnik. To tragiczny tydzień - łącznie zginęło 3 naszych rodaków walczących po stronie🇺🇦. Kolejny, ciężko ranny ochotnik trafił do Kijowa. Stan rannego 🇵🇱 wolontariusza poprawił się na tyle, że wkrótce przez Lwów trafi do kraju.