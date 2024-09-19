Операция ВСУ в Курской области — россияне перебрасывают военную технику

Российская техника на дороге. Фото: "АТЕШ"

Партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали перемещение восстановленной российской военной техники 810 бригады морской пехоты в Курскую область. Это свидетельствует о недостатке вооружения на Курском направлении, которую Россия пытается компенсировать.

Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в четверг, 19 сентября.

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Сообщается, что агенты движения "АТЕШ" отследили перемещение вооружения, боеприпасов и военной техники российской 810 бригады морской пехоты.

Россияне перебрасывают технику. Фото: "АТЕШ"

Как отметили партизаны, восстановленную технику перебрасывают в Курскую область.

Военная техника россиян. Фото: "АТЕШ"

"На рембазах на полуострове они активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область. Это свидетельствует о нехватке вооружения на Курском направлении, который пытаются восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское", — говорится в сообщении.