Операция ВСУ в Курской области — россияне перебрасывают военную технику

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску военной техники России в Курскую область
Партизаны движения "АТЕШ" зафиксировали перемещение восстановленной российской военной техники 810 бригады морской пехоты в Курскую область. Это свидетельствует о недостатке вооружения на Курском направлении, которую Россия пытается компенсировать.
Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ" в четверг, 19 сентября.
"АТЕШ" зафиксировал переброску техники 810 обрмп
Сообщается, что агенты движения "АТЕШ" отследили перемещение вооружения, боеприпасов и военной техники российской 810 бригады морской пехоты.
Как отметили партизаны, восстановленную технику перебрасывают в Курскую область.
"На рембазах на полуострове они активно восстанавливают всю поврежденную технику и отправляют для дальнейшего эшелонирования в Курскую область. Это свидетельствует о нехватке вооружения на Курском направлении, который пытаются восполнить за счет менее активных направлений, таких как Херсонское", — говорится в сообщении.
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