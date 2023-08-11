Шокирующие кадры: правоохранители показали работу парамедиков во время ракетной атаки на Покровск
Правоохранители показали работу парамедиков во время ракетной атаки на Покровск 7 августа. В кадр боди-камер попал и момент второго "прилета".
Соответствующее видео опубликовало МВД.
Внимание! Видео содержит чувствительные кадры!
Удары россиян по Покровску
7 августа россияне нанесли два ракетных удара по городу Покровск. В результате погибли семь человек, еще 88 получили ранения.
Среди пострадавших — 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных, прибывших на место, чтобы помочь людям, оказавшимся под обломками после первого удара.
Ранее мы сообщали, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, почему в Покровске пострадали полицейские и спасатели.
Напоминаем, украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровская вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.