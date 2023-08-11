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Шокирующие кадры: правоохранители показали работу парамедиков во время ракетной атаки на Покровск

11 августа 2023 17:47
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Шокирующие кадры: правоохранители показали работу парамедиков во время ракетной атаки на Покровск
Разрушен россиянами дом в Покровске. Фото: Донецкая ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Правоохранители показали работу парамедиков во время ракетной атаки на Покровск 7 августа. В кадр боди-камер попал и момент второго "прилета".

Соответствующее видео опубликовало МВД.

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Удары россиян по Покровску

7 августа россияне нанесли два ракетных удара по городу Покровск. В результате погибли семь человек, еще 88 получили ранения.

Среди пострадавших — 31 полицейский, 7 работников ГСЧС и 4 военных, прибывших на место, чтобы помочь людям, оказавшимся под обломками после первого удара.

Ранее мы сообщали, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, почему в Покровске пострадали полицейские и спасатели.

Напоминаем, украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровская вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.

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