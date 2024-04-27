Соглашение о базировании Черноморского флота, история, кто голосовал

Подписание Харьковских соглашений. Фото: Википедия

27 апреля 2010 года вошло в историю Украины как день позорной ратификации Харьковских соглашений. Соглашений, которые позволили Черноморскому флоту РФ и дальше базироваться в Севастополе. О том, как подписывали эти договоры и чем они обернулись для Украины — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Откуда возникла идея Харьковских соглашений

После объявления независимости Украина была вынуждена избавиться от имеющегося на ее территории ядерного оружия — в обмен на Будапештский меморандум, который, во-первых, ни к чему (кроме признания территориальной целостности нашего государства) подписантов не обязывал, а во-вторых был нарушен одним из подписантов, в Российской Федерации.

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А затем, в 1997 году, Украина и Россия подписали соглашение, позволившее Черноморскому флоту РФ базироваться на территории украинского Крымского полуострова. Кстати, многие не знают, что российские войска могли находиться не только в Севастополе, но использовали 31-й испытательный центр в Феодосии, аэродром в Гвардейском, 830-й пост связи и ретрансляции в Ялте и другие объекты.

Действие этого соглашения завершалось в 2017 году. И в дальнейшем могла быть не продлена — потому что Украина вписала в собственную Конституцию положение о внеблоковом статусе, который делает невозможным наличие на своей территории иностранных военных баз. База Черноморского флота РФ была тем единственным исключением, которое было внесено в переходные положения Основного закона Украины. Но в 2017-м это исключение должно было исчезнуть.

Харьковские соглашения

Именно поэтому Россия пыталась во что бы то ни стало продлить срок пребывания своих войск на украинской территории. Важным шагом стала победа пророссийского кандидата Виктора Януковича на президентских выборах. Владимир Путин еще в 2004 году поддерживал Януковича на выборах, но сумел протащить его на главную должность в Украине только через 5,5 лет.

Сразу после победы Януковича (инаугурация которого состоялась 25 февраля 2010) Россия начала давление на новоизбранного украинского президента — и очень быстро достигла своего. Виктор Янукович и президент России Дмитрий Медведев, который с 2008-го по 2012 год был формальным руководителем РФ, уже в апреле встретились в Харькове для обсуждения вопроса Черноморского флота.

Следствием этих переговоров стало подписание 21 апреля так называемых Харьковских соглашений. Эти договоры предусматривали продление срока базирования Черноморского флота РФ на территории украинского Крыма, по меньшей мере, до 2042 года в обмен на снижение цены на российский газ для Украины. Но самое главное произошло спустя шесть дней, 27 февраля.

Как Верховная Рада голосовала за ратификацию

В тот день Верховная Рада, в которой тогдашняя партия власти, Партия регионов должна была продолжить голосование за ратификацию Харьковских соглашений. Власти сделали все, чтобы обеспечить себе необходимое количество (226+) голосов для положительного голосования.

Для этого ей пришлось привлечь даже часть оппозиционных депутатов — представителей фракций Блока Юлии Тимошенко (9) и "Наша Україна — Народна самооборона" (7). В частности, за Харьковские соглашения голосовал бывший мэр Киева Александр Омельченко (НУНС) и будущий председатель Днепропетровского областного совета и заместитель Днепропетровской ОГА Святослав Олейник.

Несколько депутатов, проголосовавших за этот закон, до сих пор являются народными депутатами Украины. Это Виталий Борт (ныне "Платформа за життя і мир", экс-ОПЗЖ; в 2010 был членом фракции Партии регионов) и Игорь Палица ("За майбутнє"; в 2010 был членом фракции НУНС).

Кроме того, в Верховной Раде IX созыва некоторое время присутствовало еще несколько человек, голосовавших за Харьковские соглашения. Это Андрей Деркач и Юлия Левочкина (в Раде VI созыва она носила фамилию мужа Новикова). Всего за ратификацию проголосовали 236 нардепов.

Как Россия использовала Харьковские соглашения для подготовки войны

Чем обернулись для Украины Харьковские соглашения? Военный эксперт Дмитрий Снегирев, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать эти исторические события, подчеркнул именно после договоренностей Януковича и Медведева Россия получила в Крыму настоящий карт-бланш.

Именно после продления срока базирования Черноморского флота на территории Крымского полуострова Российская Федерация развернула активную информационную (и военную, конечно, тоже) активность, направленную против Украины.

Все это, подчеркнул Снегирев, прогнозируемо обернулось уже через четыре неполных года оккупацией Крыма и последующей аннексией АРК и города с особым статусом Севастополь. Именно подразделения Черноморского флота РФ, которые все это время были рядом, сыграли главную роль во время захвата двух украинских регионов в феврале-марте 2014 года.

Будут ли в Украине западные военные базы

Конечно же, в послевоенном будущем, при условии освобождения Крыма, никакой российской военной базы в Севастополе, как и в любом другом городе нашего государства, уже никогда не будет. Это очевидно и с формальной, и с фактической точки зрения. Но обязательно возникнет другой вопрос, если придется обсуждать украинскому политикуму.

Это вопрос возможного размещения на территории нашего государства других иностранных военных баз. База наших западных партнеров — для того, чтобы обезопасить себя от будущих агрессивных действий Российской Федерации, для которой само существование независимой Украины является ощутимым поражением.

Конечно, сейчас это невозможно из-за запрета, выписанного в Конституции. Впрочем, законная возможность изменить Основной закон существует — это может сделать Верховная Рада конституционным большинством голосов. Да и в Украине вряд ли кто-нибудь будет против того, чтобы американские или британские войска появились на нашей территории. А согласятся ли на это США и Великобритания — непростой вопрос. Впрочем, до этого нужно завершить войну. Войну, которая во многом и началась именно потому, что на территории Украины все это время базировался вражеский флот.