"Мясокомбинат": оккупант рассказал о наборе новобранцев в российские ЧВК

Военнослужащие России на оккупированной Херсонщине. Фото: российские СМИ

Военный России рассказал о подготовке к наступлению и одному из участков фронта. Также он рассказал, как желающих воевать в Украине набирают в армию через частные военные компании. ф

Об этом говорится в очередном перехвате телефонного разговора, обнародованном Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Оккупант рассказывает своей собеседнице, что его подразделение занимается разминированием в рамках подготовки к наступлению — готовятся "отбить остров".

Российский военный также отмечает, что вербовка на войну в Украине происходит через частные военные компании (ЧВК), которые он назвал "мясокомбинитом", предположительно, имея в виду, что они несут большие потери в попытке выполнить абсурдные задачи.

Кроме того, оккупант поделился с собеседницей и некоторыми интимными подробностями.

Разговор оккупанта

— Плаваем, плаваем, разминируем. Походу готовится у них наступление. А мы, видишь, не наступаем, мы просто этим путь проделываем. Походу они поплывут скоро. А! 7 числа будет наступление.

— Седьмого? Ну, типа, они на вас будут наступать или че?

— Нет, мы на них. Нам надо остров отбить. Мы на остров плаваем, разминируем, снимаем мины. Солнышко светит. Я так домой хочу. Пороться хочу, п*здец.

— Угу.

— Я сегодня обк*нчался ночью, п*здец ... Короче, видишь, че сказали тут. Вот этот барс, который от министерства обороны. Их конуру прикрыли, из-за этого нам сократили контракт. Короче, сейчас только через "Редут". Через "Вагнер" и через "Редут" набирают, ну, то есть тупо ЧВК.

— Я поняла.

— Мясокомбинат еб*ный. Сейчас Херсон опять они заходят взять.

— Ага.

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват телефонного разговора, в котором российский оккупант жаловался девушке, что у них катастрофически не хватает людей. Также он рассказал, что солдаты находятся в окружении ВСУ.

В еще одном обнародованном разговоре российский оккупант жаловался, что не успевает вывозить мертвых и раненых солдат. При этом невредимые военные массово отказываются выполнять задачи.

Также была обнародована запись, в которой военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине. Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии крайне плохо оснащены.

Был также обнародован перехват разговора, в котором военнослужащий России, воевавший на востоке Украины, рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой. Оккупант посоветовал своей жене "недели через две искать нового мужа".