В Луганске оккупанты превратили поликлинику в казарму, — Генштаб

Россияне продолжают захватывать медицинские учреждения Луганщины для своих нужд

В оккупированном Луганске российские войска разместили в городской поликлинике. Часть этого медицинского учреждения превратили в казармы, а где будут принимать пациентов врачи, администрацию города не волнует.

Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Казарма в медучреждении

Российская оккупационная "администрация" для обеспечения своих военнослужащих во временно оккупированном Луганске решила разместить их в городской поликлинике.

Часть этого медицинского учреждения уже превратили в казарму, в частности туда были завезены двухъярусные кровати для личного состава оккупационных подразделений.

Проблемы луганчан

Таким образом, жители оккупированного города упускают возможность получить хоть какую-то медицинскую помощь.

Как будет работать поликлиника в таком формате, должно определить руководство самого учреждения — в частности, где будут размещаться врачи и будет проводиться прием пациентов.

Напомним, ранее в Луганской области оккупанты обустроили районную больницу под военный госпиталь. Затем туда привезли около 120 захватчиков.

Кроме того, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.

Фото: redkollegia.com