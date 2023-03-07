В Луганске оккупанты превратили поликлинику в казарму, — Генштаб
В оккупированном Луганске российские войска разместили в городской поликлинике. Часть этого медицинского учреждения превратили в казармы, а где будут принимать пациентов врачи, администрацию города не волнует.
Об этом сообщает в своем традиционном утреннем своде Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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Казарма в медучреждении
Российская оккупационная "администрация" для обеспечения своих военнослужащих во временно оккупированном Луганске решила разместить их в городской поликлинике.
Часть этого медицинского учреждения уже превратили в казарму, в частности туда были завезены двухъярусные кровати для личного состава оккупационных подразделений.
Проблемы луганчан
Таким образом, жители оккупированного города упускают возможность получить хоть какую-то медицинскую помощь.
Как будет работать поликлиника в таком формате, должно определить руководство самого учреждения — в частности, где будут размещаться врачи и будет проводиться прием пациентов.
Напомним, ранее в Луганской области оккупанты обустроили районную больницу под военный госпиталь. Затем туда привезли около 120 захватчиков.
Кроме того, в городе Первомайск Алчевского района Луганской области в помещении местной школы оккупанты развернули "полевой госпиталь" для лечения около 100 военнослужащих российских войск.
Фото: redkollegia.com