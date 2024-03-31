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Российская авиация запустила управляемые авиабомбы — какие регионы в опасности

31 марта 2024 22:03
обновлено: 22:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российская авиация запустила управляемые авиабомбы — какие регионы в опасности
Тяжелый истребитель Су-35 перед загрузкой авиабомб КАБ-1500. Фото иллюстративное: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России произвела запуск управляемых авиабомб КАБ-1500. Из-за этого воздушная тревога объявлена для Харьковской области.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Российская авиация запустила управляемые авиабомбы - какие регионы в опасности
Источник: Telegram

По сообщению ВВС, боевые частоты истребителей были активны на северо-восточном направлении.

Российская авиация запустила управляемые авиабомбы - какие регионы в опасности
Источник: Telegram

По состоянию на 22.13 воздушная тревога объявлена для Харьковской и Сумской областей. Последняя тоже в потенциальной опасности от активности самолетов.

Российская авиация запустила управляемые авиабомбы - какие регионы в опасности
Источник: alerts.in.ua

Напомним, по состоянию на сегодняшний день существовала угроза применения российских баллистических ракет.

Одна из российских целей ''кошмарила'' и Кривой Рог, однако впоследствии ракета прекратила свое существование, исчезнув с радаров.

Украина
Харьковская область
Сумская область
воздушная тревога
война в Украине
авиабомба

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