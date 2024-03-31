Российская авиация запустила управляемые авиабомбы — какие регионы в опасности

Тяжелый истребитель Су-35 перед загрузкой авиабомб КАБ-1500. Фото иллюстративное: росСМИ

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России произвела запуск управляемых авиабомб КАБ-1500. Из-за этого воздушная тревога объявлена для Харьковской области.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Харьковской области

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По сообщению ВВС, боевые частоты истребителей были активны на северо-восточном направлении.

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По состоянию на 22.13 воздушная тревога объявлена для Харьковской и Сумской областей. Последняя тоже в потенциальной опасности от активности самолетов.

Источник: alerts.in.ua

Напомним, по состоянию на сегодняшний день существовала угроза применения российских баллистических ракет.

Одна из российских целей ''кошмарила'' и Кривой Рог, однако впоследствии ракета прекратила свое существование, исчезнув с радаров.