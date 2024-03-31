Российская авиация запустила управляемые авиабомбы — какие регионы в опасности
Тактическая авиация Воздушно-космических сил России произвела запуск управляемых авиабомб КАБ-1500. Из-за этого воздушная тревога объявлена для Харьковской области.
Об этом информируют Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога в Харьковской области
По сообщению ВВС, боевые частоты истребителей были активны на северо-восточном направлении.
По состоянию на 22.13 воздушная тревога объявлена для Харьковской и Сумской областей. Последняя тоже в потенциальной опасности от активности самолетов.
Напомним, по состоянию на сегодняшний день существовала угроза применения российских баллистических ракет.
Одна из российских целей ''кошмарила'' и Кривой Рог, однако впоследствии ракета прекратила свое существование, исчезнув с радаров.
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