Ворог запустив ракети — які міста в небезпеці

Пуск ракети "Бастіон". Фото ілсютративне: росЗМІ

Армія Росії здійснила запуск ракет. Одна з ворожих цілей курсує на Кривий Ріг, в місті оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Джерело: Telegram

Водночас, за повідомленням моніторингових каналів, ракета припинила існування. Ймовірніше, це були радіоперешкоди.

Джерело: Telegram

Станом на 16:57 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше балістична загроза сьогодні існувала для Одеси.

Водночас в ніч проти 31 березня ПКС РФ здійняли в небо вісім стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95, внаслідок чого у декількох регіонах України лунала повітряна тривога.