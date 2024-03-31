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Ворог запустив ракети — які міста в небезпеці

31 березня 2024 16:47
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Ілля Рябінін
редактор
Ворог запустив ракети — які міста в небезпеці
Пуск ракети "Бастіон". Фото ілсютративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії здійснила запуск ракет. Одна з ворожих цілей курсує на Кривий Ріг, в місті оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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Ворог запустив ракети — які міста в небезпеці
Джерело: Telegram

Водночас, за повідомленням моніторингових каналів, ракета припинила існування. Ймовірніше, це були радіоперешкоди. 

Ворог запустив ракети — які міста в небезпеці
Джерело: Telegram

Станом на 16:57 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:

Ворог запустив ракети — які міста в небезпеці
Джерело: Telegram

Нагадаємо, раніше балістична загроза сьогодні існувала для Одеси. 

Водночас в ніч проти 31 березня ПКС РФ здійняли в небо вісім стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95, внаслідок чого у декількох регіонах України лунала повітряна тривога. 

Кривий Ріг
Україна
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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