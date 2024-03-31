Ворог запустив ракети — які міста в небезпеці
31 березня 2024 16:47
Пуск ракети "Бастіон". Фото ілсютративне: росЗМІ
Армія Росії здійснила запуск ракет. Одна з ворожих цілей курсує на Кривий Ріг, в місті оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
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Водночас, за повідомленням моніторингових каналів, ракета припинила існування. Ймовірніше, це були радіоперешкоди.
Станом на 16:57 карта повітряних тривог по Україні має такий вигляд:
Нагадаємо, раніше балістична загроза сьогодні існувала для Одеси.
Водночас в ніч проти 31 березня ПКС РФ здійняли в небо вісім стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95, внаслідок чого у декількох регіонах України лунала повітряна тривога.
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