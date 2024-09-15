Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2024 arrow Украина против замораживания войны — у Зеленского опровергли заявления Bild arrow

Украина против замораживания войны — у Зеленского опровергли заявления Bild

15 сентября 2024 12:57
Катерина Османская - Редактор
Предложение Зеленского о прекращении огня — у президента развеяли фейки Bild
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Материал немецкого Bild о том, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить прекращение огня на определенных участках фронта, — фейк. Украина против любой заморозки войны.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Читайте также:

Опровержение материала Bild о намерениях Зеленского прекратить огонь

"Bild распространил фейк. План победы издание не видело, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с Bild не говорил", — подчеркнул Литвин.

Он добавил, что "Минск-3" или любой другой формат никто россиянам не подарит, а Украина против какой-либо заморозки войны, и на всех уровнях украинские власти об этом говорят.

"И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения", — подчеркнул советник президента по коммуникациям.

Что предшествовало

В субботу, 14 сентября, издание Bild заявило, что в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в США, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Во время встречи он представит ему план победы Украины, который якобы включает в себя пункт прекращения огня на некоторых участках линии фронта.

"Зеленский теперь хочет сложить все на одну карту и попытаться достичь перелома на поле боя", — заявил изданию Bild военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене.

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский переговоры фейки война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:06 Последствия ночной атаки на Одесчину — прокуратура начала расследование

13:02 Обмен пленными — многие бойцы возвращаются домой с серьезными проблемами со здоровьем

12:59 Пограничники задержали тещу с зятем, которые представлялись парой для пересечения границы

12:57 Украина против замораживания войны — у Зеленского опровергли заявления Bild

12:47 Доллар существенно подорожает — какой курс заложили в бюджет на 2025 год

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:43 Буданов объяснил, как Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины

12:35 На Львовщине 12-летняя девочка выпала с балкона многоэтажки — ребенок не выжил

12:32 Смертельная авария на трассе Одесса-Рени — погибла пассажирка легковушки, водители в больнице

12:31 Польша и Чехия отменили ряд поездов для украинцев — какая причина

12:23 Буданов назвал сумму выплат, которую предлагают оккупантам за военные контракты

13:06 Последствия ночной атаки на Одесчину — прокуратура начала расследование

13:02 Обмен пленными — многие бойцы возвращаются домой с серьезными проблемами со здоровьем

12:59 Пограничники задержали тещу с зятем, которые представлялись парой для пересечения границы

12:57 Украина против замораживания войны — у Зеленского опровергли заявления Bild

12:47 Доллар существенно подорожает — какой курс заложили в бюджет на 2025 год

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:43 Буданов объяснил, как Северная Корея представляет наибольшую угрозу для Украины

12:35 На Львовщине 12-летняя девочка выпала с балкона многоэтажки — ребенок не выжил

12:32 Смертельная авария на трассе Одесса-Рени — погибла пассажирка легковушки, водители в больнице

12:31 Польша и Чехия отменили ряд поездов для украинцев — какая причина

12:23 Буданов назвал сумму выплат, которую предлагают оккупантам за военные контракты

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации