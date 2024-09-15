Предложение Зеленского о прекращении огня — у президента развеяли фейки Bild

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Материал немецкого Bild о том, что Президент Украины Владимир Зеленский намерен предложить прекращение огня на определенных участках фронта, — фейк. Украина против любой заморозки войны.

Об этом сообщил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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"Bild распространил фейк. План победы издание не видело, и из тех нескольких людей, которые на сегодняшний день вовлечены президентом в подготовку Плана победы, никто с Bild не говорил", — подчеркнул Литвин.

Он добавил, что "Минск-3" или любой другой формат никто россиянам не подарит, а Украина против какой-либо заморозки войны, и на всех уровнях украинские власти об этом говорят.

"И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно План победы Украины, а не капитуляции или заморозки. План победы будет представлен сначала именно Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты способны обеспечить реализацию его наполнения", — подчеркнул советник президента по коммуникациям.

Что предшествовало

В субботу, 14 сентября, издание Bild заявило, что в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в США, где встретится с американским коллегой Джо Байденом. Во время встречи он представит ему план победы Украины, который якобы включает в себя пункт прекращения огня на некоторых участках линии фронта.

"Зеленский теперь хочет сложить все на одну карту и попытаться достичь перелома на поле боя", — заявил изданию Bild военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене.