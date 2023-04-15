Российские военные продолжают обстреливать украинские города: Генштаб рассказал новые детали

Ракетный удар по военной технике. Фото: Сергей Врихед

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям наших войск, но и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. В течение 14 апреля противник нанес новые авиационные и ракетные удары.

Об этом информирует Генштаб.

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Противник нанес 9 авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — с ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Студенок, Ровно, Искрисковщина, Волфин Сумской области, а также Казачья Лопань, Токаревка, Малые Проходы, Стрелка, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанск, Нестерное и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Строевка, Дворичанское, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Лиман Первый, Кондрашовка, Масютовка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Дилиевка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка.

На Марьинском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеские обстрелы подверглись Победе и Новомихайловке.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Шахтерское, Новоукраинка, Большая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Угледар Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки произвел обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них — Времивка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Новоберислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское Херсонской области и город Херсон.

Напомним, что количество уничтоженных в течение 13 апреля российских оккупантов составляет около 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.