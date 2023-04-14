Ще пів тисячі окупантів були знищені Силами оборони: Генштаб про нові втрати РФ

Похорон чергового російського окупанта, знищеного в Україні. Фото: Reuters/Anton Vaganov

Кількість знищених протягом 13 квітня російських окупантів становить близько 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 13 квітня українські захисники знищили на фронтах війни близько 500 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, 16 бронемашин та сім артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано;

танків — 3 650 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7 069 (+16) од.;

артилерійських систем — 2 784 (+7) од.;

РСЗВ — 535 (+0) од.;

засобів ППО — 283 (+0) од.;

літаків — 307 (+0) од.;

гелікоптерів — 293 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 339 (+0);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 640 (+3) од.;

спеціальної техніки — 321 (+1).

Втрати російської армії на 14 квітня

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни наголосили, що Російська Федерація може становити загрозу Україні у довгостроковій перспективі через кількість населення та оборонну промисловість. Але без кардинальних реформ Кремлю буде дуже важко зберегти свою військову міць.