Как российская техника на фронте превратилась в металлолом — пограничники показали видео

Оккупанты прячут свой автомобиль. Фото: скриншот

На Запорожском направлении пограничники с помощью дронов продолжают успешно уничтожать технику и позиции россиян. Автомобили оккупантов превращаются в металлолом.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в среду, 18 сентября.

Читайте также:

"Модернизация" российского автопрома

Пограничники продолжают эффективно использовать беспилотные летательные аппараты (БпЛА) для ударов по технике и позициям российских войск.

Благодаря современным дронам, ставшим неотъемлемой частью их тактики, бойцы могут точно попадать в нужные цели.

В частности, стражам границы удалось уничтожить автомобили российских оккупационных войск, а также пункт наблюдения.

"Операторы БпЛА "прокачивают" FPV-дронами российский автопром на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.