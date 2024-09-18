Как российская техника на фронте превратилась в металлолом — пограничники показали видео

Пограничники показали, как на фронте превращают российские автомобили в металлолом
На Запорожском направлении пограничники с помощью дронов продолжают успешно уничтожать технику и позиции россиян. Автомобили оккупантов превращаются в металлолом.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в среду, 18 сентября.
"Модернизация" российского автопрома
Пограничники продолжают эффективно использовать беспилотные летательные аппараты (БпЛА) для ударов по технике и позициям российских войск.
Благодаря современным дронам, ставшим неотъемлемой частью их тактики, бойцы могут точно попадать в нужные цели.
В частности, стражам границы удалось уничтожить автомобили российских оккупационных войск, а также пункт наблюдения.
"Операторы БпЛА "прокачивают" FPV-дронами российский автопром на Запорожском направлении", — говорится в сообщении.
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