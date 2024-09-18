Бои в Харьковской области — бойцы Третьей штурмовой сожгли танк и БТР оккупантов

Уничтожена техника россиян. Фото: скриншот с видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады уничтожили российскую колонну с техникой, которая двигалась к их позициям в Харьковской области. Кроме того, дроны украинских воинов догнали вражескую пехоту, бежавшую из горящей техники.

Об этом сообщила пресс-служба Третьей штурмовой бригады в среду, 18 сентября, и показала соответствующее видео.

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Уничтожение российской колонны с техникой

В бригаде рассказали, что пилоты вовремя увидели российскую колонну, двигавшуюся в сторону позиций украинских военных. После этого бригадные подразделения сразу присоединились к ликвидации.

"С неба нанесли моментальное поражение в танк. БТР, который начал давать заднюю — догнали. Еще до контрольных попаданий начала назад убегать российская пехота. Многомиллионную технику за короткое время размотали наши беспилотники!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой операции участвовали Батальон беспилотных систем, бойцы "FATUM" из Противотанкового, "Revenge group" из 1-го механизированного и бойцы 1-го штурмового батальонов.