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Рухались до позицій ЗСУ — бійці 3 ОШБр показали, як знищили колону росіян на Харківщині

18 вересня 2024 12:55
Катерина Османська - Редактор
Бої на Харківщині — бійці Третьої штурмової спалили танк і БТР окупантів
Знищена техніка росіян. Фото: скриншот з відео
Катерина Османська - Редактор

Бійці Третьої окремої штурмової бригади знищили російську колону з технікою, яка рухалась до їхніх позицій на Харківщині. Крім того, дрони українських воїнів наздогнали ворожу піхоту, яка тікала з палаючої техніки.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у середу, 18 вересня, та показала відповідне відео.

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У бригаді розповіли, що пілоти вчасно побачили російську колону, яка рухалась у бік позицій українських військових. Після того бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації.

"З неба завдали моментального ураження в танк. БТР, який почав давати задню — догнали. Ще до контрольних влучань, почала назад тікати російська піхота. Багатомільйонну техніку за короткий час розмотали наші безпілотники!" — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що у цій операції брали участь Батальйон безпілотних систем, бійці "FATUM" з Протитанкового, "Revenge group" з 1-го механізованого та бійці 1-го штурмового батальйонів.

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