"Руина, боль и ярость". Появились новые фото и видео из Мариуполя

Разрушенные россиянами дома в Мариуполе. Фото: росСМИ

Оккупанты заставляют жителей Мариуполя жить в аварийных домах. Так называемые "ремонты" — для отмывания денег, после них мариупольцев оставляют с пробитыми стенами.

О новых ужасах в Мариуполе рассказывает советник мэра города Петр Андрющенко и Мариупольский городской совет .

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Непригодные для жизни дома

Мариупольцы сообщают страшные вещи, что им приходится жить в домах, где постоянно протекает крыша, в некоторых квартирах нет окон, ненадежная проводка, из-за чего бывают замыкания.

Жители боятся пожаров. Так называемая "администрация города" не реагирует.

Оккупанты заявляют, что проводят ремонты в доме, однако эффект после него очень неутешительный. К примеру, жители дома по проспекту Победы, 81 жалуются, что весь дом в трещинах. Меняя трубы, пробили в квартирах стены и ничего до конца не сделали. У дома оставили горы мусора.

Мариуполь стал руиной

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал видео, в котором видны кадры, как оккупанты проводят демонтаж домов. На заднем плане сплошная руина, последствия ракетных обстрелов окупантов.

Кажется, что жизни в Мариуполе просто нет, город как будто вымер.

"Настоящая картина Мариуполя во времена оккупации. Демонтаж домов на фоне руины под небом со следами авиации оккупантов. "Русская весна 2023". Уверен, последняя "русская." Держись, родимый. Украинское лето уже на подходе", — написал Андрющенко.

Весь город — в обстрелах, изуродованный и серо-черный. Радость, наполненная жизнь и детский смех — такие чужие слова на сегодня. Не сдержать слез, проезжая по украинским улочкам Мариуполя и видеть своими глазами, во что превратили украинскую землю российские захватчики.

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты продолжают совершать беспредел на временно оккупированных украинских территориях. Кадировцы массово издеваются над гражданским населением в Мариуполе.

Во временно оккупированном Мариуполе сейчас находится большое количество кадыровцев. Они массово употребляют алкоголь и в пьяном виде пристают к мариупольцам. В частности, издеваются над местными жителями, нанося им телесные повреждения с применением холодного оружия, говорится в сообщении.