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У Маріуполі кадирівці знущаються над місцевим населенням

18 травня 2023 16:54
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Маріуполі кадирівці знущаються над місцевим населенням
Жителі в тимчасово окупованому Маріуполі йдуть по місту. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Російські окупанти продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих українських територіях. Зазначається, що кадирівці масово знущаються над цивільним населенням у Маріуполі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Деталі

У тимчасово окупованому Маріуполі станом на зараз перебуває велика кількість кадирівців. Вони масово вживають алкоголь та у пʼяному вигляді чіпляються до маріупольців. Зокрема, знущаються з місцевих жителів, наносячи їм тілесні ушкодження із застосуванням холодної зброї, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що У Маріуполі залишається зруйнованим центр міста, російські окупанти не поспішають його відновлювати. А офіційна влада уже готує проєкт відбудови Маріуполя після деокупації.

Нещодавно у Маріупольській міській раді розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад дві тисячі багатоквартирних будинків у місті, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.

Також ми розповідали, що причиною здачі в полон 277 морських піхотинців у Маріуполі стала зрада одного із офіцерів. Йому оголосили підозру, а з самих морпіхів, які перебувають у полоні, обвинувачення зняли.

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