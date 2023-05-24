"Руїна, біль і лють". З'явилися нові фото та відео із Маріуполя

Понівечені росіянами будинки в Маріуполі. Фото: росЗМІ

Окупанти змушують мешканців Маріуполя жити в аварійних будинках. Так звані "ремонти" — для відмивання грошей, після них маріупольців лишають з пробитими стінами.

Про нові жахи в Маріуполі розповідає радник мера міста Петро Андрющенко та Маріупольська міська рада.

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Непридатні для життя будинки

Маріупольці повідомляють страшні речі, що їм доводиться жити в будинках, в яких постійно протікає дах, у деяких квартирах немає вікон, ненадійна проводка, через що бувають замикання.

Мешканці бояться пожеж. Так звана "адміністрація міста" не реагує.

Окупанти заявляють, що проводять ремонти в будинку, однак ефект після нього — дуже невтішний. Наприклад, жителі будинку по проспекту Перемоги, 81 скаржаться, що весь будинок у тріщинах. Міняючи труби, пробили у квартирах стіни і нічого до кінця не зробили. Біля дому залишили гори сміття.

Маріуполь став руїною

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав відео, в якому видно кадри, як окупанти проводять демонтаж будинків. На задньому плані — суцільна руїна, наслідки ракетних обстрілів окупантів.

Здається, що життя в Маріуполі просто нема, місто наче вимерло.

"Справжня картина Маріуполя за часів окупації. Демонтаж будинків на фоні руїни під небом зі слідами авіації окупантів."Русская весна 2023". Впевнений, остання "русская." Тримайся, рідненький. Українське літо вже на підході", — написав Андрющенко.

Усе місто — в обстрілах, понівечене та сіро-чорне. Радість, наповнене життя та дитячий сміх — такі чужі слова станом на зараз. Не стримати сліз, проїжджаючи українськими вуличками Маріуполя і бачити на власні очі, на що перетворили українську землю російські загарбники.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти продовжують чинити свавілля на тимчасово окупованих українських територіях. Зазначається, що кадирівці масово знущаються над цивільним населенням у Маріуполі.

У тимчасово окупованому Маріуполі станом на зараз перебуває велика кількість кадирівців. Вони масово вживають алкоголь та у пʼяному вигляді чіпляються до маріупольців. Зокрема, знущаються з місцевих жителів, наносячи їм тілесні ушкодження із застосуванням холодної зброї, йдеться в повідомленні.