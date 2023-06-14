"Санкции необходимо усилить": Ермак прокомментировал обстрел Одессы
Во время ночных обстрелов враг использовал "Калибры". Оккупанты не могут производить эти ракеты без иностранных деталей.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"Россияне обстреляли город Калибрамы. Погибли гражданские люди. В каждой из этих ракет есть не менее 40 иностранных комплектующих. Без микроэлектроники Россия не сможет их производить. Санкции необходимо усилить, в частности, против тех, кто помогает стране-террористу получать комплектующие к вооружениям", — написал Андрей Ермак.
Впрочем, от рук врага в очередной раз пострадали гражданские объекты. Одними из первых на ликвидацию последствий приехали патрульные полицейские. Кадры первых минут после попадания ракеты в Одессе смотрите в материале.
Отметим, в Черном море продолжают нести боевое дежурство вражеские ракетоносители. Угроза очередного удара высока.