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"Санкції необхідно посилити": Єрмак прокоментував обстріл Одеси

14 червня 2023 13:18
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Санкції необхідно посилити": Єрмак прокоментував обстріл Одеси
Керівник президентської канцелярії Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час нічного обстрілу ворог використовував "Калібри". Окупанти не можуть виробляти ці ракети без іноземних деталей. 

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"Росіяни обстріляли місто Калібрами. Загинули цивільні люди. У кожній з цих ракет є не менше 40 іноземних комплектуючих. Без мікроелектроніки Росія не зможе їх виробляти. Санкції необхідно посилити, зокрема, проти тих, хто допомагає країні-терористу отримувати комплектуючі до озброєнь", — написав Андрій Єрмак.

Андрій Єрмак відреагував на обстріл Одеси. Фото: скриншот
Андрій Єрмак відреагував на обстріл Одеси. Фото: скриншот

Втім, від рук ворога вчергове постраждали цивільні об’єкти. Одними з перших на ліквідацію наслідків приїхали патрульні поліцейські. Кадри перших хвилин після влучання ракети в Одесі дивіться в матеріалі

Зазначимо, в Чорному морі продовжують нести бойове чергування ворожі ракетоносії. Загроза чергового удару висока.

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