Украинские саперы из-за 500-килограммовой российской авиабомбы

Саперы ГСЧС показали страшную находку на востоке Украины
Во время полевых работ житель Донецкой области наткнулся на опасный предмет — огромную неразорвавшуюся российскую авиабомбу. О находке мужчина рассказал работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Об этом в своем Facebook в воскресенье, 21 апреля, сообщила ГСЧС.
Вес авиабомбы — 500 килограммов!
"Во время проведения работ на сельскохозяйственном угодье аграрий наткнулся на опасный предмет. Саперы идентифицировали его как неразорванную 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-500)", — говорится в сообщении спасателей.
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Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу
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Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу
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Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу
Авиабомба успешно обезврежена.
Напомним, 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды. Через несколько часов столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы. А ночью 20 апреля спасатели оперативно ликвидировали пожар в помещении гостиницы в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Масштабный пожар тушили 35 работников ГСЧС.
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