Украинские саперы из-за 500-килограммовой российской авиабомбы

Сапер ГСЧС обезвреживает российскую авиабомбу. Фото: Facebook/ГСЧС Украины

Во время полевых работ житель Донецкой области наткнулся на опасный предмет — огромную неразорвавшуюся российскую авиабомбу. О находке мужчина рассказал работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом в своем Facebook в воскресенье, 21 апреля, сообщила ГСЧС.

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"Во время проведения работ на сельскохозяйственном угодье аграрий наткнулся на опасный предмет. Саперы идентифицировали его как неразорванную 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-500)", — говорится в сообщении спасателей.

Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу

Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу

Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу 1/3 ​ 3

Авиабомба успешно обезврежена.

Напомним, 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды. Через несколько часов столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы. А ночью 20 апреля спасатели оперативно ликвидировали пожар в помещении гостиницы в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Масштабный пожар тушили 35 работников ГСЧС.