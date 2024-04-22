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Саперы ГСЧС показали страшную находку на востоке Украины

22 апреля 2024 05:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Украинские саперы из-за 500-килограммовой российской авиабомбы
Сапер ГСЧС обезвреживает российскую авиабомбу. Фото: Facebook/ГСЧС Украины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время полевых работ житель Донецкой области наткнулся на опасный предмет — огромную неразорвавшуюся российскую авиабомбу. О находке мужчина рассказал работникам Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом в своем Facebook в воскресенье, 21 апреля, сообщила ГСЧС.

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"Во время проведения работ на сельскохозяйственном угодье аграрий наткнулся на опасный предмет. Саперы идентифицировали его как неразорванную 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу (ФАБ-500)", — говорится в сообщении спасателей.

  • Саперы ГСЧС показали страшную находку на востоке Украины - фото 1
    Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу
  • Саперы ГСЧС показали страшную находку на востоке Украины - фото 2
    Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу
  • Саперы ГСЧС показали страшную находку на востоке Украины - фото 3
    Саперы ГСЧС обезвреживают российскую авиабомбу
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Авиабомба успешно обезврежена.

Напомним, 21 апреля в Киеве из-за непогоды рухнули деревья, были подтоплены улицы и подъезды. Через несколько часов столичные спасатели ликвидировали последствия стихии в двух районах столицы. А ночью 20 апреля спасатели оперативно ликвидировали пожар в помещении гостиницы в поселке Ворохта Ивано-Франковской области. Масштабный пожар тушили 35 работников ГСЧС.

ГСЧС
Донецкая область
разминирование
авиабомба

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