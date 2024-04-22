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Сапери ДСНС показали страшну знахідку на сході України

22 квітня 2024 05:33
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Українські сапери знекоди 500-кілограмову російську авіабомбу
Сапер ДСНС знешкоджує російську авіабомбу. Фото: Facebook/ДСНС України
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під польових робіт житель Донецької області натрапив на небезпечний предмет — величезну нерозірвану російську авіабомбу. Про знахідку чоловік розповів працівникам Держслужби з надвичайних ситуацій. 

Про це у своєму Facebook у неділю, 21 квітня, повідомила ДСНС

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"Під час проведення робіт на сільськогосподарському угідді, аграрій натрапив на небезпечний предмет. Сапери ідентифікували його як нерозірвану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-500)", — йдеться у дописі рятувальників.

  • Сапери ДСНС показали страшну знахідку на сході України - фото 1
    Сапери ДСНС знешкоджують російську авіабомбу
  • Сапери ДСНС показали страшну знахідку на сході України - фото 2
    Сапери ДСНС знешкоджують російську авіабомбу
  • Сапери ДСНС показали страшну знахідку на сході України - фото 3
    Сапери ДСНС знешкоджують російську авіабомбу
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Авіабомба успішно знешкоджена. 

Нагадаємо, 21 квітня у Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди. За кілька годин столичні рятувальники ліквідовували наслідки стихії у двох районах столиці. А вночі 20 квітня рятувальники оперативно ліквідували пожежу в приміщенні готелю у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині. Масштабну пожежу гасили 35 працівників ДСНС.

ДСНС
Донецька область
розмінування
авіабомба

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