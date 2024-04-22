Українські сапери знекоди 500-кілограмову російську авіабомбу

Сапер ДСНС знешкоджує російську авіабомбу. Фото: Facebook/ДСНС України

Під польових робіт житель Донецької області натрапив на небезпечний предмет — величезну нерозірвану російську авіабомбу. Про знахідку чоловік розповів працівникам Держслужби з надвичайних ситуацій.

Про це у своєму Facebook у неділю, 21 квітня, повідомила ДСНС.

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"Під час проведення робіт на сільськогосподарському угідді, аграрій натрапив на небезпечний предмет. Сапери ідентифікували його як нерозірвану 500-кілограмову фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-500)", — йдеться у дописі рятувальників.

Сапери ДСНС знешкоджують російську авіабомбу

Сапери ДСНС знешкоджують російську авіабомбу

Сапери ДСНС знешкоджують російську авіабомбу 1 / 3

Авіабомба успішно знешкоджена.

Нагадаємо, 21 квітня у Києві через негоду повалилися дерева, були підтоплені вулиці та підʼїзди. За кілька годин столичні рятувальники ліквідовували наслідки стихії у двох районах столиці. А вночі 20 квітня рятувальники оперативно ліквідували пожежу в приміщенні готелю у селищі Ворохта, що на Івано-Франківщині. Масштабну пожежу гасили 35 працівників ДСНС.