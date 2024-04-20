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У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ

20 квітня 2024 09:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ
Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Дніпрі уночі 20 квітня рятувальники завершили операції з деблокування тіла загиблого чоловіка під завалами багатоповерхового будинку, який постраждав внаслідок російського удару, що стався 19 квітня. Це вже третя смерть  внаслідок цієї атаки. 

Про це повідомляє ДСНС України.

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Загалом через атаку РФ у Дніпрі втратили життя три людини, а 24 особи постраждали. Рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували 12 осіб. Психологи ДСНС надали допомогу ще 51 особі.

На місці події працювали 101 рятувальник та було задіяно 20 одиниць техніки ДСНС для ліквідації наслідків удару.

  • У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ - фото 1
    Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram
  • У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ - фото 2
    Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram
  • У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ - фото 3
    Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram
  • У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ - фото 4
    Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram
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Загалом по Дніпропетровщині внаслідок російської атаки 19 квітня загинуло восьмеро осіб, серед них двоє дітей. 34 людини зазнали поранень, серед яких одна дитина.

У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ - фото 5
Допис ДСНС України. Фото: скриншот

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого були люди. 

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі

Нагадаємо, що у суботу, 20 квітня, у Дніпрі оголосили траур через смерть українців внаслідок російського обстрілу. 

смерть
ДСНС
Дніпро
обстріли
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рятувальники

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