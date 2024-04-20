У Дніпрі завершили рятувальні роботи після удару РФ

Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram

У Дніпрі уночі 20 квітня рятувальники завершили операції з деблокування тіла загиблого чоловіка під завалами багатоповерхового будинку, який постраждав внаслідок російського удару, що стався 19 квітня. Це вже третя смерть внаслідок цієї атаки.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Загалом через атаку РФ у Дніпрі втратили життя три людини, а 24 особи постраждали. Рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) врятували 12 осіб. Психологи ДСНС надали допомогу ще 51 особі.

На місці події працювали 101 рятувальник та було задіяно 20 одиниць техніки ДСНС для ліквідації наслідків удару.

Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram

Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram

Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram

Рятувальні роботи після удару РФ по Дніпру. Фото: ДСНС України/ Telegram 1 / 4

Загалом по Дніпропетровщині внаслідок російської атаки 19 квітня загинуло восьмеро осіб, серед них двоє дітей. 34 людини зазнали поранень, серед яких одна дитина.

Допис ДСНС України. Фото: скриншот

Внаслідок атаки окупантів на Дніпро частково зруйнований будинок, під завалами якого були люди.

Незадовго в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.

Нагадаємо, що у суботу, 20 квітня, у Дніпрі оголосили траур через смерть українців внаслідок російського обстрілу.