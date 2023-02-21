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​​​СБУ в Херсонской области поймала коллаборанта с арсеналом российского оружия

21 февраля 2023 15:02
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
СБУ задержала коллаборанта, участвовавшего в карательных акциях россиян
Предатель участвовал в карательных мероприятиях россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

СБУ обнаружила на деоккупированной части Херсонской области мужчину, который сотрудничал с российскими захватчиками. Во время обысков у него обнаружили целый арсенал оружия, в частности мины и гранаты.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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СБУ обнаружила в Херсонской области очередного коллаборанта, скрывавшегося от заслуженного наказания.

Человек, как установило следствие, добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.

Карательные отряды

Коллаборант сдавал россиянам данные и адреса участников сопротивления в одном из поселков близ Херсона.

Кроме того, он участвовал в рейдах в составе карательных отрядов, проводивших облавы и незаконно задерживавших украинских граждан.

Интересные находки во время обысков

После деоккупации региона мужчина решил скрыться во избежание наказания.

Но сотрудники СБУ обнаружили коллаборанта и задержали. Во время обысков у предателя обнаружили целый арсенал российского оружия, в частности:

  • реактивную противотанковую гранату;
  • противопехотные и противотанковые мины;
  • ручные боевые гранаты;
  • патроны разного калибра.

Подозрение и арест

Колаборанту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в Херсоне СБУ поймала коллаборанта, помогавшего оккупантам ремонтировать тепловозы до эшелонов.

Фото: СБУ

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