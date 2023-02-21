СБУ задержала коллаборанта, участвовавшего в карательных акциях россиян

СБУ в Херсонской области поймала коллаборанта с арсеналом российского оружия
СБУ обнаружила на деоккупированной части Херсонской области мужчину, который сотрудничал с российскими захватчиками. Во время обысков у него обнаружили целый арсенал оружия, в частности мины и гранаты.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
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Предатель на службе окупантов
СБУ обнаружила в Херсонской области очередного коллаборанта, скрывавшегося от заслуженного наказания.
Человек, как установило следствие, добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами.
Карательные отряды
Коллаборант сдавал россиянам данные и адреса участников сопротивления в одном из поселков близ Херсона.
Кроме того, он участвовал в рейдах в составе карательных отрядов, проводивших облавы и незаконно задерживавших украинских граждан.
Интересные находки во время обысков
После деоккупации региона мужчина решил скрыться во избежание наказания.
Но сотрудники СБУ обнаружили коллаборанта и задержали. Во время обысков у предателя обнаружили целый арсенал российского оружия, в частности:
- реактивную противотанковую гранату;
- противопехотные и противотанковые мины;
- ручные боевые гранаты;
- патроны разного калибра.
Подозрение и арест
Колаборанту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в Херсоне СБУ поймала коллаборанта, помогавшего оккупантам ремонтировать тепловозы до эшелонов.
Фото: СБУ