СБУ затримала колаборанта, який брав участь у каральних акціях росіян

СБУ на Херсонщині спіймала колаборанта із арсеналом російської зброї
СБУ виявила на деокупованій частині Херсонської області чоловіка, який співпрацював із російськими загарбниками. Під час обшуків у нього виявили цілий арсенал зброї, зокрема, міни і гранати.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
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Зрадник на службі окупантів
СБУ виявила у Херсонській області чергового колаборанта, який ховався від заслуженого покарання.
Чоловік, як встановило слідство, добровільно пішов на співпрацю із російськими окупантами.
Каральні загони
Колаборант здавав росіянам дані та адреси учасників руху опору у одному із селищ поблизу Херсона.
Крім того, він брав участь у рейдах в складі каральних загонів, які проводили облави і незаконно затримували українських громадян.
Цікаві знахідки під час обшуків
Після деокупації регіону чоловік вирішив сховатися, аби уникнути покарання.
Але співробітники СБУ знайшли колаборанта і затримали. Під час обшуків у зрадника знайшли цілий арсенал російської зброї, зокрема:
- реактивну протитанкову гранату;
- протипіхотні та протитанкові міни;
- ручні бойові гранати;
- набої різного калібру.
Підозра і арешт
Колаборанту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, що у Херсоні СБУ спіймала колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати тепловози до ешелонів.
Фото: СБУ