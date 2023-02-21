Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​СБУ на Херсонщині спіймала колаборанта із арсеналом російської зброї arrow

​​​​​​​СБУ на Херсонщині спіймала колаборанта із арсеналом російської зброї

21 лютого 2023 15:02
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
СБУ затримала колаборанта, який брав участь у каральних акціях росіян
Зрадник брав участь у каральних заходах росіян
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

СБУ виявила на деокупованій частині Херсонської області чоловіка, який співпрацював із російськими загарбниками. Під час обшуків у нього виявили цілий арсенал зброї, зокрема, міни і гранати.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Читайте також:

Зрадник на службі окупантів

СБУ виявила у Херсонській області чергового колаборанта, який ховався від заслуженого покарання.

Чоловік, як встановило слідство, добровільно пішов на співпрацю із російськими окупантами.

Каральні загони

Колаборант здавав росіянам дані та адреси учасників руху опору у одному із селищ поблизу Херсона.

Крім того, він брав участь у рейдах в складі каральних загонів, які проводили облави і незаконно затримували українських громадян.

Цікаві знахідки під час обшуків

Після деокупації регіону чоловік вирішив сховатися, аби уникнути покарання.

Але співробітники СБУ знайшли колаборанта і затримали. Під час обшуків у зрадника знайшли цілий арсенал російської зброї, зокрема:

  • реактивну протитанкову гранату;
  • протипіхотні та протитанкові міни;
  • ручні бойові гранати;
  • набої різного калібру.

Підозра і арешт

Колаборанту оголосили підозру за  ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у Херсоні СБУ спіймала колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати тепловози до ешелонів.

Фото: СБУ

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

16:15 Ядерні випробування КНДР забруднюють ґрунтові води: яким країнам це загрожує

16:10 Для українських водіїв хочуть запровадити ще одну вимогу: за порушення — штраф

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

16:00 Справа "одеської мерії": ВАКС продовжив обмеження заступникам мера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:59 Росія була попереджена про візит Байдена до Києва: жодних гарантій безпеки не було, — Салліван

15:59 У британській розвідці пояснили, чому на війні гине багато мирних жителів

15:46 Усик розповів, що думає про українську мову

15:38 Румунія викликала "на килим" російського посла: у чому причина

15:38 Школи на Київщині переходять на дистанційний режим роботи: в які дати

Новина з відео

16:03 Кім Кардаш'ян та Мерая Кері зняли кумедне відео у Tik Tok зі своїми доньками

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

Новина з відео

14:30 Розпочалася зустріч Байдена із президентом Польщі

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

Новина з відео

12:20 В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

Новина з відео

11:43 Путін у зверненні до парламенту заявив, що мешканці окупованих регіонів України самі винні у війні

Новина з відео

08:02 ​​​​​​​У Бєлгороді вночі лунали вибухи: що говорять місцеві ЗМІ та влада

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

Ексклюзив

16:05 Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

Новина з відео

15:09 Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна

13:17 Експерт назвала найпоширеніші міфи про ВІЛ: що треба знати

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Рік великої війни

06:00 П'ять факторів війни як вдалої стратегії "товарища" путіна

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

Актуальне по темі

None 21 Лютий 16:14

Від війни до педофілії: що сказав путін у двогодинному посланні

None 21 Лютий 12:31

На Харківщині ворог завдав удару по 25 населених пунктів. Поліція опублікувала фото наслідків обстрілів

None 21 Лютий 13:06

Путін у зверненні до парламенту заявив, що мешканці окупованих регіонів України самі винні у війні

None 21 Лютий 11:57

В Маріуполі люди годинами стоять у черзі, аби отримати тарілку каші, — Андрющенко

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB