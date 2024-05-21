СБУ объявила подозрения предателям с оккупированных территорий, которые захватывали Соледар

Военный из ДНР. Фото иллюстративное: росСМИ

СБУ собрала доказательства относительно шестерых предателей, действовавших против украинских Сил обороны на восточном фронте. Они в составе регулярных войск России участвовали в штурмах позиций ВСУ в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Telegram во вторник, 21 мая.

Читайте также:

Материалы дела

В начале этого года украинские силовики захватили боевиков, среди которых трое попали в плен во время активных боевых действий на Покровском направлении. Другие были задержаны, когда они пытались прорваться в Купянск и установить свою позицию у Соледара.

Один из задержанных боевиков — представитель временно оккупированного Крыма. Осознав неподдерживаемый режим, он обратился в московские военные ведомства и получил приписку ко 2-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ. После учебы под Воронежем его отправили на передовую, где он участвовал в штурмах на Купянском направлении.

Трое других задержанных были рекрутами из временно оккупированных районов Донбасса. Они присоединились к 9-му отдельному полку морской пехоты Российской Федерации и активно участвовали в захвате Соледара и вооружении фортификационных объектов неподалеку от Марьинки.

Другие двое — это местные жители оккупированной части Луганской области, которые присоединились к 123-й отдельной мотострелковой бригаде российских войск и принимали участие в нападениях на поселок Берестово Донецкой области.

Скриншот сообщения СБУ

Ранее благодаря доказательной базе Службы безопасности сели за решетку участники агентурной сети Федеральной службы безопасности России, действовавшей в Харьковской области. Злоумышленники готовили ракетные удары по базам спецназовцев ГУР.

Также мы сообщали, что задержала информатора российских захватчиков. Он способствовал подготовке "прорыва" вражеских войск на одном из самых горячих участков фронта в Донецкой области.