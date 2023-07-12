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СБУ объявила подозрение российскому адмиралу, причастному к обстрелу Винницы

12 июля 2023 14:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СБУ объявила подозрение российскому адмиралу, причастному к обстрелу Винницы
Российский адмирал Игорь Осипов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Бывший командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов был обвинен в ракетном ударе по Виннице в июле 2022 года. Тогда погибли 29 украинцев, более 150 были ранены.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому адмиралу Игорю Осипову.

Осипов с мая 2019 по август 2022 года возглавлял Черноморский флот Российской Федерации.

Адмирала обвинили в причастности к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.

Подробности обвинения

СБУ выяснила, собрав доказательства, что Игорь Осипов прямо причастен к массированному ракетному обстрелу Винницы, который имел место 14 июля 2022 года.

Тогда российские ракеты "Калибр", выпущенные с кораблей Черноморского флота РФ, разрушили 35 жилых домов в Виннице.

В результате этого удара погибли 29 жителей украинского города, из них трое — дети. 154 человека получили ранения разной степени тяжести.

Украинские следователи выяснили, что именно Осипов отдал приказ на ракетный удар по Виннице.

Поэтому ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, что в мае СБУ сообщила о подозрении генералу РФ, отдавшему приказ уничтожить "Мрію".

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