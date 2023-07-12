СБУ объявила подозрение российскому адмиралу, причастному к обстрелу Винницы
Бывший командующий Черноморским флотом РФ Игорь Осипов был обвинен в ракетном ударе по Виннице в июле 2022 года. Тогда погибли 29 украинцев, более 150 были ранены.
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.
Подозрение бывшему командующему ЧФ
Служба безопасности Украины объявила подозрение российскому адмиралу Игорю Осипову.
Осипов с мая 2019 по август 2022 года возглавлял Черноморский флот Российской Федерации.
Адмирала обвинили в причастности к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины.
Подробности обвинения
СБУ выяснила, собрав доказательства, что Игорь Осипов прямо причастен к массированному ракетному обстрелу Винницы, который имел место 14 июля 2022 года.
Тогда российские ракеты "Калибр", выпущенные с кораблей Черноморского флота РФ, разрушили 35 жилых домов в Виннице.
В результате этого удара погибли 29 жителей украинского города, из них трое — дети. 154 человека получили ранения разной степени тяжести.
Украинские следователи выяснили, что именно Осипов отдал приказ на ракетный удар по Виннице.
Поэтому ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Напомним, что в мае СБУ сообщила о подозрении генералу РФ, отдавшему приказ уничтожить "Мрію".