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СБУ оголосила підозру російському адміралу, причетному до обстрілу Вінниці

12 липня 2023 14:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
СБУ оголосила підозру російському адміралу, причетному до обстрілу Вінниці
Російський адмірал Ігор Осіпов. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Колишнього командувача Чорноморського флоту РФ Ігоря Осіпова звинуватили у ракетному удару по Вінниці у липні 2022 року. Тоді загинуло 29 українців, понад 150 були поранені.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

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Служба безпеки України оголосила підозру російському адміралу Ігорю Осіпову.

Осіпов з травня 2019-го по серпень 2022 року очолював Чорноморський флот Російської Федерацїї.

Адмірала звинуватили у причетності до обстрілів цивільної інфраструктури України.

Деталі звинувачення

СБУ з’ясувала, зібравши докази, що Ігор Осіпов прямо причетний до масованого ракетного обстрілу Вінниці, що мав місце 14 липня 2022 року.

Тоді російські ракети "Калібр", випущені з кораблів Чорноморського флоту РФ, зруйнували 35 житлових будинків у Вінниці.

Внаслідок цього удару загинуло 29 мешканців українського міста, з них троє — діти. 154 людини отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Українські слідчі з’ясували, що це саме Осіпов віддав наказ на ракетний удар по Вінниці.

Тож йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, що у травні СБУ повідомила про підозру генералу РФ, який віддав наказ знищити "Мрію".

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