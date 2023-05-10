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СБУ обнародовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ РФ

10 мая 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СБУ обнародовала доказательства сотрудничества главы Полтавского райсуда с ФСБ РФ
Сотрудник Службы безопасности Украины. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства сотрудничества с врагом главы Полтавского районного суда. Чиновница была завербована ФСБ и "сливала" оккупантам информацию об украинских защитниках на юге нашего государства.

Об этом сообщила СБУ.

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Колаборантка рекомендовала своему российскому куратору "кандидатуры" гауляйтера Бердянска и руководителям одной из восторженных местных больниц.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу в результате комплексных мероприятий в апреле этого года.

По материалам Службы безопасности, Высший совет правосудия принял решение об отстранении фигурантки от занимаемой должности. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, CБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о мариупольских защитниках. Чиновница по собственной инициативе вышла на российскую спецслужбу в начале полномасштабного вторжения РФ.

В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

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