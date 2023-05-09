Збиття "Боїнга" MH-17: суд виніс вирок інформаторці генерала ГРУ

Затримання колаборантки з Кременчука. Фото: СБУ

Інформаторка генерала російського ГРУ, який причетний до збиття "Боїнга" MH-17 з Кременчука проведе за ґратами 12 років. Колаборантка "зливала" окупантам дані Сил оборони у фронтових районах Донеччини.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

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Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини колаборантки, яка "зливала" окупантам інформацію про Сили оборони у фронтових районах Донеччини.

За даними слідства, поплічницею агресора є особиста інформаторка кадрового співробітника російської воєнної розвідки генерал-майора Сергія Дубінського, також відомого під позивним "Хмурий". Саме він причетний до збиття пасажирського літака "Боїнг", який виконував рейс MH-17 у липні 2014 року.

Встановлено, що ворожа інформаторка, яка мешкала у селищі Благодатне Донецької області, особисто знайома з терористом. Після початку повномасштабного вторгнення вона вийшла через анонімний месенджер на "Хмурого" і запропонувала свою допомогу у війні проти України.

За його вказівкою зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районах Вугледара, Павлівки та Великої Новосілки. Також вона передавала воєнній розвідці РФ інформацію про фортифікаційні споруди та інженерні загородження українських військ на східному фронті.

Крім того, колаборантка знімала на відео наслідки російських повітряних атак на території регіону і відправляла агресору відповідні "звіти". Ще одним її завданням був збір і передача ворогу персональних даних учасників руху опору на тимчасово окупованій території на сході України.

Обшуки у ворожої поплічниці

Під час обшуків за адресою тимчасового проживання зловмисниці виявлено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Обшуки у колаборантки. Фото: СБУ

Обшуки у колаборантки. Фото: СБУ

Яке покарання чекаю на колаборантку

Зловмисницю затримали у червні минулого року в результаті спецоперації у Кременчуку, де вона намагалась переховуватись від правосуддя. Суд призначив їй покарання у виді 12 років тюрми з конфіскацією майна.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно на Донеччині затримали зрадницю, яка працювала на "Вагнер". Усі зібрані дані вона передавала через Telegram у вигляді аудіоповідомлень та міток на електронних картах.